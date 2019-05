Quatre iniciatives de turisme de Balears seran adaptades a diverses regions d'Europa

Publicado 30/5/2019 17:23:55 CET

PALMA DE MALLORCA, 30 Maig (EUROPA PRESS) -

Els membres del projecte europeu BRANDTour han escollit quatre casos de bones pràctiques desenvolupats durant els últims anys a Balears per posar-los en pràctica a les seves regions.

Segons ha informat la Conselleria d'Innovació, Investigació i Turisme en un comunicat, es tracta de la campanya de promoció turística 'Better in Winter', l'Impost de Turisme Sostenible, l'empresa d'excursions marines Pescaturisme i el catàleg digital de la Direcció general de Turisme (la plataforma Cathos), que agilita els tràmits administratius i contribueix a la transparència de dades amb la ciutadania.

El projecte europeu BRANDTour té com a objectiu fomentar que les regions membre desenvolupin productes turístics més competitius, amb major valor afegit, i experiències turístiques temàtiques lligades a l'excel·lència local i a una oferta més personalitzada.

Participen, a més de l'Aetib, les agències de turisme de Letònia i Creta i de les regions de la Toscana, Flandes Oriental i Limburgo Sud (Holanda).

Després d'una primera fase d'intercanvis interregionals, on es van exposar 47 casos de bones pràctiques en turisme, ara cadascun dels membres ha de seleccionar tres casos per adaptar i implementar a la seva regió. Ara com ara, són quatre les iniciatives balears escollides.

Per la seva banda, Balears té previst posar en pràctica la promoció de noces, el foment d'allotjaments tradicionals i singulars i el suport a les pimes. Són tres casos que han funcionat en altres regions d'Europa i que aquí impulsaran projectes innovadors en turisme i desestacionalitzadores, alhora que milloren la competitivitat d'empreses locals.

Per realitzar la selecció dels projectes que s'adaptaran i implementaran a Balears, l'Aetib ha comptat amb l'assessorament d'un grup d'experts locals integrat per la UIB-Facultat de Turisme, la CAEB, la Felib, PIME Mallorca i Aviba.

L'Aetib viatja els dies 11 i 12 de juny a Riga (Letònia) per compartir informació sobre les bones pràctiques que s'intercanviaran durant els mesos següents. Així, se celebraran reunions més individualitzades per conèixer amb més profunditat cada bona pràctica i també s'oferirà un seminari sobre màrqueting de producte.