Sánchez agita la por a la suma de les dretes: restaran drets, multiplicaran conflictes i dividiran

Publicado 23/5/2019 17:11:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha agitat aquest dijous la por al fet que les tres dretes de PP, Ciudadanos i Vox sumin majoria per governar en municipis i Comunitats Autònomes després dels comicis del 26 de maig.

"La dreta i les seves tres sigles si tenen oportunitat sumaran per restar drets, multiplicar conflictes i dividir societats", ha advertit en un míting en Palma per recolzar als candidats del PSOE a l'Alcaldia, José Hila; a la Presidència del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, i a la reelecció en la Presidència del Govern, Francina Armengol.

Rebut per prop d'un miler de persones al crit de "president, president", Sánchez ha criticat el viratge de Ciutadans del seu ideari de centre liberal cap a un escorament a la dreta per reemplaçar al PP, mentre que als 'populars' els ha retret que segueixin en l'estratègia del "bloqueig" i de l'"insult", sense comprendre el missatge que li van donar els seus votants el 28 d'abril i que va ser, segons Sánchez, que volen veure al PP contribuint a la "estabilitat" d'Espanya.

Sánchez ha volgut marcar distàncies entre el PSOE i les tres dretes que van donant "lliçons de patriotisme". "La diferència entre ells i nosaltres és que nosaltres considerem aquest país una gran casa en la qual cabem totes amb independència de l'orientació sexual, el nivell socioeconòmic, color de pell o creences religioses", ha assenyalat.

Sánchez ha ressaltat que en les eleccions del diumenge la disjuntiva que es presenta és la mateixa que en els comicis generals del 28 d'abril: escollir entre una societat "oberta, inclusiva" o una en la qual "només s'entenguin" els que són semblants entre si.

Ha demanat que ningú pensi que després de la victòria del PSOE el 28 d'abril "el treball està fet". Qui governi un ajuntament o Comunitat Autònoma, ha subratllat, és "determinant" perquè si es vol que l'avanç que proposa el PSOE sigui "rotund", l'Executiu espanyol precisarà de la col·laboració d'ajuntaments i Governs autonòmics, la qual cosa serà més fàcil amb administracions dirigides per socialistes.

Com a exemple ha citat la necessitat que ajuntaments i Comunitats Autònomes cedeixin sòl públic per crear escoles infantils o apostin per l'educació pública en lloc de privada.