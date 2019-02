Són Hugo acollirà el dissabte l'III Trofeu Ciutat de Palma de Natació

Publicado 20/2/2019 17:04:26 CET

L'alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha presentat aquest dimecres el III Trofeu Open Ciutat de Palma de Natació, que tindrà lloc aquest dissabte, 23 de febrer, a les Piscines Municipals de Son Hugo.

Segons ha informat Cort en un comunicat, també han acudit a la presentació la regidora d'Educació i Esports, Susanna Moll; la presidenta del Club Natació Voltor Balear, Marga Pizà, i el seu director tècnic, Javier López.

La tercera edició del Trofeu Ciutat de Palma de Natació, que organitza el Club Natació Voltor Balear, amb la col·laboració de la IME, s'emmarca dins de la 25ª edició del seu Trofeu.

Aquest any, aquesta competició d'àmbit nacional congregarà 14 clubs balears i set peninsulars amb la participació de 219 nedadors. La competició recull al seu programa 42 proves, amb 691 sortides, que es duran a terme en dues sessions en piscina de 50 metres.

Un espai on conviuran joves esportistes des dels 13 anys fins a categories absolutes, amb la participació de destacats nedadors olímpics com Melani Costa o Marc Sánchez.

Per segon any consecutiu, nedadors de la Selecció Espanyola de Natació Paralímpica (Feddf) i esportistes balears d'esport adaptat participaran en la competició.

Noguera ha felicitat al Club i a la Federació Balear de Natació per la seva tasca i l'organització "d'un esdeveniment inclusiu on es posen de manifest els valors de l'esport i que convertiran la piscina de Son Hugo en un espai d'igualtat i de visibilitat de l'esport adaptat".

Per la seva banda, Pizà ha destacat que "és un Trofeu paritari, on la participació femenina iguala, o supera, a la masculina, un Trofeu inclusiu, que a més dóna a conèixer la nostra Ciutat" i ha agraït el suport de la Federació, dels patrocinadors, de totes les persones que han col·laborat en l'organització i de l'Ajuntament de Palma.

López ha destacat el nivell dels participants que se citaran a Son Hugo, medallistes internacionals com Isabel Hernández Santos, Julia Benito de Tena, Guillermo Miquel Hernández o Ignacio Arribas Santayana, així com joves nedadors de l'equip nacional com Santos Villalón o Víctor Martín, tots dos del Club Natació Voltor.

El director tècnic ha explicat també que "és una competició de màxim nivell i l'única prova de Balears classificatòria per als Campionats d'Espanya". A l'acte, també han assistit Sergio Rodríguez, director general d'Esports de l'Ajuntament de Palma, i Vicente Gómez, vicepresident de la Federació Balear de Natació.