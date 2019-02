Successos.- Extingit un incendi en un bar de Petra (Mallorca)

Publicado 11/2/2019 10:15:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Els Bombers del Consell de Mallorca han extingit un incendi en un bar en la carretera entre Petra i Ariany, a l'altura de Petra.

El succés ha tingut lloc aquest dilluns sobre les 06.30 hores i encara que el fum ha afectat a tot el local, el foc ha quedat confinat a la barra de l'establiment.

Així mateix, han explicat que no s'han hagut de lamentar danys personals i que a l'incident hi han intervingut tant els Bombers del Parc de Felanitx com els de Manacor.