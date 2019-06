Surt de la presó de Lleida el pare de Nadia, condemnat per estafa

Publicado 4/6/2019 13:58:58 CET

LLEIDA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

Fernando Blanco, condemnat a cinc anys de presó per utilitzar la malaltia de la seva filla Nadia, afectada de tricotiodistròfia com a engany, ha sortit damunt les 12.55 hores d'aquest dimarts de la presó de Ponent i s'ha dirigit el vestíbul d'entrada, ja que s'han complit dos anys i mig de presó preventiva, la meitat de la condemna i termini màxim de la pròrroga.

L'acte de l'Audiència de Lleida emès aquest dimarts, que comunicava a la presó la posada en llibertat, retira el passaport a Blanco i l'obliga a presentar-se en un jutjat del territori nacional els dies 1 i 15 de cada mes.

La decisió de l'Audiència de Lleida que el va condemnar no és ferma, i el divendres passat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va fer pública la sentència en la qual ratificava la pena de cinc anys per a Blanco i de tres i mig per a la mare, Marga Garau, en una sentència en la qual obliga l'Audiència de Lleida a redactar-la de nou amb una individualització dels perjudicats als qui s'ha d'indemnitzar i concretar les quantitats.