Unides Podem demana participació a les eleccions per "escriure el llibre i la història d'aquest país"

Publicado 23/4/2019 14:46:24 CET

PALMA DE MALLORCA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata d'Unides Podem al Congrés per Balears, Antònia Jover, ha aprofitat aquest dimarts la seva visita a la parada instal·lada pel partit a la Plaça Espanya de Palma amb motiu de la celebració del Dia del Llibre, per fer una crida a la participació a les eleccions generals del 28 d'abril i "escriure el llibre i la història d'aquest país".

En un comunicat, la formació ha afirmat que és "l'única que garanteix el compliment de la Constitució i les polítiques progressistes, feministes, ecologistes i de justícia social".

Així, Jover ha passejat per la ciutat amb el seu número dos, Lucía Muñoz, que, per la seva banda, ha remarcat que diumenge que ve es poden "canviar moltes coses" amb el vot i ha insistit que "Espanya és un país que ha demostrat que es mobilitza per combatre els problemes".

Les candidates han participat en una 'performance' en la qual s'escenificava, amb unes fictícies cartes del tarot, "què li espera la ciutadania si governen els tres partits de la dreta". Les han acompanyat altres membres d'Unides Podem: el candidat a la presidència del Govern, Juan Pedro Yllanes; el seu número dos, Antonia Martín; el candidat a l'alcaldia de Palma, Alberto Jarabo, i també el seu número dos, Sonia Vivas.