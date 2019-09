La XXIII Trobada de Gegants de Palma se celebra aquest dissabte

Publicado 3/9/2019 13:16:47 CET

Cartell de la XXIII Trobada de Gegants de Palma. - CORT

PALMA DE MALLORCA, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La XXIII Trobada de Gegants de Palma se celebrarà aquest dissabte a partir de les 10.00 hores al carrer Palau Reial, enfront del Consell de Mallorca. Abans de començar la desfilada, es realitzarà un ball en el qual participaran els Gegants de la Sala, els alumnes de l'Escola de ball Mare de Déu de l'Assumpció i el grup de 'ball de bot' Al-Riyad.

La cercavila començarà davant el consistori, continuarà pel carrer Colom, plaça Major, on es farà una primera parada, i continuarà pel carrer Sant Miquel per acabar a la Plaça d'Espanya.

En la presentació de la trobada han participat el regidor de Participació Ciutadana i Govern Interior, Alberto Jarabo, la Directora General de Participació Ciutadana, Claudia Costa i el representant dels Gegants de Sala, Jordi Oliver.

En la seva intervenció, Jarabo ha assenyalat que "la cultura popular és una part indissoluble de qualsevol societat". "És responsabilitat dels ajuntaments protegir-la i promoure-la. Fa 23 anys que els gegants desfilen a Ciutat, és una fita consolidada que cada any atreu a més gent", ha remarcat.

Per la seva banda, Costa ha assegurat que "és una oportunitat per gaudir d'una mostra de la tradició i cultura popular", i també "per participar d'una activitat divertida i familiar que atregui els més petits per garantir el futur de les 'colles'".

En total, desfilaran una trentena de figures (entre 'gegants' i 'capgrossos') acompanyats per 300 membres de les 'colles'. També participaran 'xeremiers' de les agrupacions de 'xeremies' de Marratxí, s'Estol i Palma.