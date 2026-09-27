Unas 400 personas participan en el II Circuito de Bicicletas Acuáticas en el puerto de Andratx

Representantes institucionales, deportivos y participantes en el II Circuito de Bicicletas Acuáticas. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha organizado este domingo en el puerto de Andratx el II Circuito de Bicicletas Acuáticas, una propuesta de carreras a pedal abierta a todo el mundo en el que han participado más de 400 personas.

La jornada ha contado con el apoyo de las federaciones baleares de actividades subacuáticas, ciclismo, piragüismo, y vela, así como con la navegación a cargo del Club de Vela Puerto de Andratx, colaborador de la institución, según ha indicado la institución insular en un comunicado.

Esta segunda cita de actividad acuática familiar del Consell ha contado, además, con una variada oferta complementaria con propuestas de buceo, foto subacuática, big paddle surf, piragua y vela. Además, ha recibido la visita de los piragüistas de Pollença Joan Toni Moreno y Maria Àngels Moreno, como invitados especiales, que han participado en una de las categorías de las carreras.

El Circuito de Bicicletas Acuáticas de Mallorca está formado por una serie de pruebas diseñadas para fomentar la práctica de esta nueva modalidad, que combina el ciclismo, por la rotación a pedales, y el paddle, por su flotación. La jornada repetirá con un tercer encuentro en el puerto de Alcúdia, el mes de noviembre.

La actividad está abierta a participantes de todas las edades --a partir de los 12 años o los 1,50 m de estatura mínima-- y se divide en cinco categorías: máster, adulta, cadete, infantil y promoción. Las pruebas se disputan en un circuito delimitado que los participantes tienen que completar en el menor tiempo posible.

Al acto de presentación, han asistido el vicepresidente segundo del Consell de Mallorca y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard; el director insular de Deportes, Toni Prats, la alcaldesa del Ayuntamiento de Andratx, Estefanía Gonzalvo, el regidor de Deportes y Turismo del municipio, Lluis Antoni Sieiro.

También representantes de las federaciones deportivas como Juan Vargas --de parte de la Federación Balear de Actividades Subacuáticas--, Toni Bauzá --Federación de Ciclismo de Baleares--, José Francisco Riudavets --Federación Balear de Piragüismo--, Cati Darder --Federación Balear de Vela-- y Juanjo Beltrán --Club de Vela del Puerto de Andratx--.

Bestard ha destacado que el Consell ha hecho una apuesta "pionera" por este tipo de bicicletas de agua, que fusiona lo mejor del ciclismo y del paddle surf en una modalidad que exige equilibrio y técnica.

"Este año, se ha incorporado a la oferta regular de talleres y salidas activas para jóvenes y gente mayor. Además de este circuito de tres carreras, que nace con la vocación de ser una gran fiesta del deporte en familia", ha recalcado.