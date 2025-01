La 46 edición de La Ratapinyada llega este sábado a la plaza Alexander Fleming de Palma

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El área de Juventud del Ayuntamiento de Palma, a través del servicio de dinamización de ocio juvenil Dinamo, ha organizado, con motivo de las fiestas de Sant Sebastià, la 46ª edición de la Ratapinyada, con actividades gratuitas dirigidas a jóvenes de 14 a 30 años, y que tendrá lugar este sábado de 17.30 a 20.30 horas en la plaza de Alexander Fleming.

Esta fiesta, ha recordado el Consistorio en un comunicado, es el resultado de la colaboración de aproximadamente 50 jóvenes y hasta cinco entidades locales que, de forma altruista, han diseñado y organizado el programa de actividades con el fin de ofrecer a los jóvenes de la capital balear una jornada llena de diversión, creatividad y cultura en el marco de la celebración del patrón de la ciudad.

El programa de este año incluye una Ballada de 'ball de bot', de 17.30 a 18.30 horas, con la participación del grupo de baile del Casal de Barri s'Escorxador; actuaciones musicales a cargo de los grupos DNA, Abyss, Kamiza y Second Phone; exposiciones artísticas de jóvenes creadores como Kakistudio, Ryon, Magui Alemany, Keko, It's Marta Art, Dewi Ware y Davinia; un juego de rol llamado 'Onis vs Dimonis', organizado por los jóvenes colaboradores Maria Àngels, Fernando, Adrià, Alex, Julia y Cristian; una 'fireta' de Entidades y Servicios, con talleres y exhibiciones organizados por la asociación Maülla, Ses Bèsties Roller Derby Mallorca, el Club Deportivo de Esgrima Histórica de Mallorca y Espais Joves, y un punto de información joven y photocall.

A esta edición de La Ratapinyada también se ha sumado la Llonguetada, con el fin de apoyar y dar visibilidad a la iniciativa, promovida por la entidad Orgull Llonguet de Palma.