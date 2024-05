Ábalos dice que no le consta "ningún contacto" de Koldo García con Begoña Gómez: "Ni creo que se atreviera"

PALMA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha declarado este viernes, en la comisión del Parlament balear sobre la compra de mascarillas, que no le consta que su exasesor Koldo García tuviera "ningún contacto" con la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

"A mí no me consta ningún contacto de Koldo con la esposa del presidente, ni creo que se atreviera. Sinceramente, no tuvo nunca ese contacto, ni esa relación, ni esa confianza", ha apuntado, en respuesta a preguntas de la diputada de Vox Patricia de las Heras.