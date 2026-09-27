Un adolescente, crítico tras chocar contra un muro cuando montaba en bici por Cala Llonga

Archivo - Imagen de las nuevas ambulancias del SAMU 061. - CONSELLERIA DE SALUD - Archivo
PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -
Un adolescente de 16 años ha ingresado en estado crítico en una clínica de Eivissa después de chocar contra un muro, cuando iba en bici por el núcleo de Cala Llonga, en el término municipal de Santa Eulària.
El accidente ha ocurrido alrededor de la 01.50 horas de este domingo y ha provocado que le joven entrara en parada cardiorrespiratoria, según ha informado el SAMU 061.
Una ambulancia de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico han asistido al adolescente hasta que han conseguido reanimarle para después trasladarle a la Clinica Vilas en Eivissa.