Los aeropuertos de Baleares operarán 5.079 vuelos este fin de semana

Archivo - Vista del aeropuerto de Palma - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los aeropuertos de Baleares operarán este fin de semana --de viernes a domingo-- un total de 5.079 vuelos, un 1,8 por ciento menos que los registrados en el mismo periodo del año pasado.

Según los datos de Aena, el aeropuerto de Palma será el que más movimientos gestionará, con 3.155, la mayoría de ellos entre este sábado y domingo. Igualmente, por el de Eivissa pasarán 1.350 vuelos y, por el de Menorca, 574.

Por días, la jornada con más vuelos este fin de semana de agosto será el sábado, con 1.752, mientras que el domingo habrá 1.723 y, el viernes, 1.604.