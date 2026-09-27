Alrededor de 150 personas participan en Eivissa en la protesta del Sindicato de Inquilinas por Maricarmen

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación por la vivienda en Eivissa, en una foto de archivo. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

EIVISSA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Unas 150 personas han participado este domingo en Eivissa en la protesta convocada por el Sindicato de Inquilinas para solidarizarse con Maricarmen, la anciana desahuciada en Madrid, y reclamar la prórroga indefinida de los contratos de alquiler, entre otras cuestiones.

La convocatoria se ha enmarcado en el conjunto de movilizaciones que se han convocado a nivel estatal. El sindicato, en un comunicado, había apuntado que la "contundente respuesta social" por el caso de Maricarmen ha empujado a los actores políticos a reaccionar y negociar el decreto de vivienda que se votará el próximo martes.

Entre las medidas, el Sindicato de Inquilinas de Eivissa ha reivindicado medidas estructurales para impedir los desahucios, una reforma de la ley de arrendamientos urbanos para regular los alquileres por temporada y por habitaciones, la congelación de los precios actuales del alquiler, la aprobación de prórrogas efectivas, y la renovación automática de todos los contratos, para que pasen a ser indefinidos.