Alzamora invita al Consell a acudir a los tribunales por las plazas de parking no autorizadas para poder defenderse

El portavoz de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, en declaraciones a los medios. - EUROPA PRESS

El portavoz de MÉS en el Consell de Mallorca, Jaume Alzamora, ha instado a la institución insular a ponerle una querella por la contratación de las plazas de parking no autorizadas por los servicios de Intervención, para poder defenderse de las "falsedades" porque, a su juicio, lo que pretende el PP es "atacarle personal y políticamente".

Así lo ha indicado el representante de los ecosoberanistas, quien ha sostenido que él no utilizó esta plaza de aparcamiento del parking de la SMAP de Via Roma, sino que era para otros cargos del Consell que trabajaban en La Misericòrdia dado que su oficina estaba en la calle General Riera.

De este modo, Alzamora ha anunciado que, en caso de que eso suceda y gane en el caso en los tribunales, pondrá una denuncia por difamación contra aquellos que han utilizado este expediente porque, desde su punto de vista, "no hay caso" ya que "no ha utilizado ningún aparcamiento". "No puedo consentir que por intereses políticos haya estas acusaciones con falsedades", ha señalado.

Acerca de la deuda de más de 43.000 euros que ahora reclama la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP) al Consell de Mallorca por la contratación de nueve plazas de parking, Alzamora ha concretado que está motivada por un "cambio de criterio" en los servicios de Intervención, que impedía sufragar estos gastos con fondos insulares y, por tanto, debía pagarlo cada empleado del Consell.

Asimismo, ha afirmado que este tipo de contratos se iniciaron durante la época del expresidente del Consell del PP Joan Rotger, en la etapa del gobierno del Pacte "únicamente se renovaron los contratos" y ha resaltado que "actualmente el Consell ofrece estos aparcamientos a sus cargos directivos".

También ha recalcado que uno de los tres coches para los que se contrataron las plazas de parking de su departamento, era de propiedad de la institución insular y lo empleaban los trabajadores del Consell.

"Aquí hay una voluntad manifiesta de ensuciar la honorabilidad de las personas que han gobernado el Consell de Mallorca en la anterior legislatura", ha insistido.