Andratx licita las obras de renovación y ampliación de la red de saneamiento por 757.239 euros

Archivo - Plano general del puerto deportivo de Andratx. - IPM GROUP - Archivo

PALMA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Andratx ha licitado el proyecto de dotación y renovación de la red de saneamiento a diferentes cascos urbanos, con un presupuesto de 757.239 euros.

La actuación, según ha indicado el Consistorio en nota de prensa, tiene como principal objetivo dotar de servicio de alcantarillado aquellas zonas urbanas que todavía no disponen de red de saneamiento, así como renovar las infraestructuras existentes que presentan un estado deficiente. De este modo, se pretende garantizar un servicio más eficiente, seguro y sostenible para los vecinos.

Las obras previstas se desarrollarán en Sant Elm, s'Arracó y el Puerto de Andratx, tres núcleos donde los residentes han reclamado durante años una solución definitiva a esta carencia de infraestructuras.

Con la salida a licitación del proyecto, el Ayuntamiento hace un paso más para dar respuesta a estas reivindicaciones y avanzar en la mejora de los servicios públicos esenciales del municipio.

El regidor de Medio Ambiente, Antoni Nicolau, ha destacado que con la licitación de este proyecto se da un paso muy importante para dar respuesta a una reivindicación histórica de muchos vecinos de Sant Elm, s'Arracó y el Puerto de Andratx, que durante años han reclamado una solución. "Nuestro objetivo es garantizar un servicio moderno, eficiente y adaptado a las necesidades actuales del municipio", ha afirmado.

Por su parte, la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo, ha señalado que la salida a licitación de este proyecto demuestra que continuamos avanzando en actuaciones muy necesarias para el municipio. "Esta actuación es una muestra de nuestro compromiso con la mejora de los servicios públicos y con las necesidades de nuestros vecinos", ha indicado.