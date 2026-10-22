Antònia Roca y Joan Mesquida completan los primeros puestos de la candidatura del PP al Congreso por Baleares

Archivo - La vicepresidenta y consellera insular de Cultura y Patrimonio, Antònia Roca, sostiene la carta portulana del siglo XV de Pere Rossell. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

Antònia Roca y Joan Mesquida ocuparán el segundo y tercer puesto, respectivamente, de la candidatura del PP al Congreso por Baleares en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

Ambos acompañarán al presidente del PP de Eivissa, José Vicente Marí Bosó, cuya candidatura como 'número uno' de los 'populares' fue confirmada el pasado martes.

Roca, quien ocupará el 'número dos' de la lista, ostenta en la actualidad la vicepresidencia primera del Consell de Mallorca y es consellera insular de Cultura y Patrimonio. Fue, además, coordinadora de la ponencia política del congreso que el PP de Baleares celebró el pasado mes de mayo.

Nacida en 1986, es licenciada en Biología y Bioquímica por la Universitat de les Illes Balears (UIB) y tiene un posgrado en formación del profesorado de Educación Secundaria.

Según ha informado el partido en un comunicado, Roca ha recibido esta nueva responsabilidad "con ilusión y el compromiso de seguir defendiendo los intereses de los ciudadanos de Mallorca".

"Durante estos años he tenido la suerte de trabajar por Mallorca desde el Consell y ahora quiero empezar una nueva etapa y asumir un nuevo reto: representar a los ciudadanos de nuestras islas en el Congreso de los Diputados", ha dicho.

La candidata ha garantizado que, aunque cambie el lugar desde donde va trabajar, no lo hará su "compromiso" con Mallorca. "Lo haré con la mirada puesta en Madrid, pero siempre pensando en nuestra isla", ha afirmado.

Roca ha reivindicado la necesidad de que las demandas de Mallorca tengan voz en las instituciones del Estado. "Por fin ha llegado el momento de que los intereses de Mallorca sean escuchados en Madrid. Por fin hay elecciones y tenemos la oportunidad de conseguir un Gobierno de España que escuche a Mallorca, que atienda nuestras necesidades y que trabaje de la mano del Govern", ha dicho.

El menorquín Joan Mesquida, nacido en Ciutadella en 1978, ha sido designado como 'número tres' de la lista del PP al Congreso por Baleares, puesto que ya ocupó en los anteriores comicios, en los que salió elegido.

Es licenciado en Turismo por la UIB y máster en Administración de Empresas. Ha sido director de hotel, desempeño que abandonó hace años para dedicarse a la política.