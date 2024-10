Apesteguia advierte que el 'caso Errejón' "no es una anécdota" y que no hay ningún espacio político libre de machismo

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha advertido que el 'caso Errejón' "no es una anécdota" y que no existe ningún espacio, político o social, que esté libre de comportamientos o las agresiones de carácter machista.

Así se ha expresado a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa previa al pleno del Parlament de este martes, días después de que Íñigo Errejón, hasta ahora portavoz de Sumar en el Congreso, abandonara sus cargos públicos y la vida política por supuestamente agredir sexualmente a mujeres.

"Hay que poner de relieve una cuestión que hace falta asumir: no hay ningún espacio, político o social, libre de machismo ni de las agresiones y las violencias machistas. Por tanto, debemos ser capaces, entre todos, de dar las herramientas para evitar que esto ocurra teniendo en cuenta que están presentes, que no podemos negarlas, independientemente de la orientación política del espacio. Y en el caso de que las haya, tomar medidas para erradicarla", ha incidido Apesteguia.

Según el portavoz del grupo ecosoberanista, se trata del caso de Íñigo Errejón "como podrían salir tantos otros". "No es una anécdota, pero este caso concreto me da una cierta rabia por el por el mal que ha hecho al feminismo que ha dicho o ha pretendido representar y el cuestionamiento que se puede producir a partir de estos comportamientos completamente indecentes, reprobables y vomitivo", ha añadido.

Para Apesteguia, es necesario poner el foco sobre las víctimas, reconociendo la dificultad que supone denunciar este tipo de casos y "los cuestionamientos, la revictimización y los ataques" que vienen después.

Todo ello, ha concluido, lo expresa "desde la humildad de todo aquello que puede aportar un hombre" a este debate. "Y en ese sentido asumo la culpa que como hombre tenemos todos, de tolerancia y de incapacidad de asumir lo que pasa en nuestro entorno y dar cosas por hechas que no son naturales ni aceptables", ha incidido.