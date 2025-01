Apesteguia apoya el cartel de la fiesta LGTBI de Sant Sebastià de Podemos Palma

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia.

Archivo - El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general y portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha apoyado el cartel de la fiesta LGTBI de Sant Sebastià organizada por Podemos Palma después de que Abogados Cristianos haya presentado una querella al considerar que podría ser constitutivo de un delito de odio.

Así se ha expresado este lunes en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, en el que ha trasladado un mensaje de ánimo a la formación morada y ha dicho que, si puede, asistirá a la fiesta.

"Si podemos iremos y bailaremos, porque como dijo Emma Goldman, 'si no puedo bailar no es mi revolución'. Y si no ofende a los reaccionarios de siempre, tampoco", ha escrito.

Desde la cuenta oficial de Podemos Palma le han contestado para agradecerle su "solidaridad" y señalar que cuantas más personas celebren que Palma "es para todos, diversa y sin miedo", mejor.

Abogados Cristianos ha anunciado la mañana de este lunes la presentación de una querella contra la líder de la formación y regidora en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, y la ilustradora del cartel de la fiesta 'Sant Sebastià Q+, Lluïsa Febrer.

En él se representa a Sant Sebastià, patrón de Palma, con una sobrasada en los genitales y a una santa a la que un demonio le está tocando sus partes íntimas, entre otras ilustraciones, lo que la fundación ha interpretado como un posible delito de escarnio y de odio.

Mientras Muñoz ha considerado que el santo es una figura erotizada y reivindicada por el colectivo LGTBI, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha tachado el cartel de "vomitivo".