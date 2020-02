Aplazan al martes el juicio al 'Clan de los Orta' porque dos acusados no han comparecido y otro carece de abogado

Publicado 03/02/2020 12:26:38 CET

Supuestamente, uno de los acusados no localizados estaba en la Audiencia momentos antes de empezar la vista

PALMA DE MALLORCA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El juicio al 'Clan de los Orta' por narcotráfico deberá aplazarse a este martes debido a que dos acusados no han comparecido -uno, por motivos médicos- y porque otro carece de abogado, ya que el que tenía falleció en octubre.

El juicio arrancaba originalmente este lunes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, pero sólo se ha podido celebrar una vista para resolver diferentes cuestiones previas.

Al inicio de la vista, la Sala ha comprobado que uno de los acusados no estaba. Sin embargo, antes de comenzar la vista, la auxilio judicial había repasado la lista de convocados, y los presentes en el patio de la Audiencia le habían indicado que el hombre estaba en el baño. No obstante, no ha llegado a entrar en la sala. Su abogado tampoco ha podido localizarlo.

Otro de los acusados se encuentra detenido desde este fin de semana y se prevé su ingreso en un Hospital público porque sufre una grave enfermedad.

Finalmente, otro de los impedimentos para comenzar el juicio ha sido que uno de los acusados no disponía de abogado, porque el que tenía asignado falleció el pasado octubre. La presidenta del Tribunal le ha reprochado su tardanza en asignar a otro, a pesar de que hacía meses que el juicio estaba señalado.

La sala en la que se celebrará el juicio estaba abarrotada por los acusados (una quincena), periodistas y numeroso público asistente. La Fiscalía pide para el grupo penas que suman más de 100 años de cárcel y multas que superan el medio millón de euros. Varios de los acusados tienen condenas anteriores por narcotráfico.

EL 'CLAN DE LOS ORTA'

El fiscal describe en su escrito la supuesta estructura criminal y el reparto de funciones entre sus miembros, un grupo *perfectamente organizado y estructurado*. La agrupación actuó, presuntamente, entre 2015 y 2016 en zonas de Manacor, Felanitx, Porto Colom, Porto Cristo, Sant Llorenç y Son Carrió.

Presuntamente, la banda se dedicaba al tráfico de droga en Mallorca, principalmente cocaína, MDMA, ketamina, cannabis y hachís. Posteriormente la droga se distribuía generalmente a traficantes a menor escala.

La droga se obtenía de cultivos propios o se introducía desde Barcelona. La Fiscalía sitúa a R.O.G. al frente de la organización, que incluía a su núcleo familiar y otras personas relacionadas con él, entre ellos, un supuesto lugarteniente en Cataluña que les abastecía.

El fiscal también señala que otros miembros de la banda se encargaban de cobrar a los narcotraficantes que realizaban el 'menudeo' y que para ello utilizaban una pistola, que se desconoce si era real o simulada.

La acusación detalla que el grupo disponía de medidas de seguridad para evitar la vigilancia policial. Por ejemplo, la droga se transportaba en 'coches lanzadera', de manera que uno de los miembros del grupo precedía con otro vehículo al coche en el que se ocultaba la sustancia para avisar por teléfono si encontraba presencia policial o cualquier otro inconveniente.

Otra medida de seguridad era el cambio constante entre numerosos terminales telefónicos o el uso de locutorios para realizar llamadas. En sus comunicaciones, según la Fiscalía, utilizaban un lenguaje codificado para no mencionar expresamente el negocio de la droga por si eran escuchados.

Por otro lado, la Fiscalía imputa a uno de los acusados un delito de receptación por la compraventa de varios objetos robados en distintas localidades de Mallorca.

El fiscal también pide sustituir la pena de cárcel de uno de ellos, marroquí en situación irregular en España, por la expulsión del territorio nacional por diez años.