Arranca el pleno para aprobar los presupuestos de Baleares para 2021 con el debate del articulado

PALMA DE MALLORCA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primero de los plenos para aprobar los presupuestos generales de Baleares para el año 2021 ha arrancado este miércoles, hacia las 08.40 horas, con el debate del texto articulado.

El debate se ha abierto sin ninguna intervención por parte del Govern, por lo que ha empezado con la defensa de las enmiendas. El primero ha sido el del portavoz de El PI, Josep Melià. Seguirán, en este orden, Vox, Cs, Grupo Mixto y PP, todos ellos para defender enmiendas, y en el turno en contra, Unidas Podemos, MÉS per Menorca y el PSIB. Después habrá varios turnos de réplica y contrarréplica.

El Parlament afrontará esta semana el debate y la votación final para la aprobación del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales de Baleares para 2021. Está previsto que el pleno se extienda hasta este viernes.

Durante estos días se debatirán y votarán las enmiendas parciales y votos particulares que, habiendo sido debatidas y también votadas en comisión, no han sido incorporadas al dictamen y, los grupos parlamentarios que las proponen, quieren mantenerlas para el debate en sesión plenaria.

ACUERDOS ALCANZADOS PREVIAMENTE AL DEBATE DE ESTA SEMANA

Previo al debate de esta semana, se han aceptado un total de 154 enmiendas a los Presupuestos Generales de Baleares para el próximo año 2021.

Concretamente, en la Comisión de Hacienda del Parlament se ha dado el visto bueno a varias enmiendas, entre las cuales cabe destacar la presentada por Cs con transacción de Unidas Podemos para rebajar el plus para altos cargos y asesores del Govern que en el momento de su nombramiento tenían su residencia fijada en otra de las islas.

La Cámara Autonómica ha dado luz verde a esta enmienda que permite rebajar el plus de 22.000 euros a 6.000 fijos y hasta 12.000 euros justificables finalmente. Además de los socios de gobierno y Cs, el PP también ha votado a favor, mientras El PI, Vox y MÉS per Menorca se han abstenido.

Otras enmiendas que Cs ha conseguido sean respaldadas han sido el multiplicar por cinco las ayudas a fondo perdido para autónomos; para el comercio, un sector que vive un momento "dramático" y que "está al límite", crear línea nueva de bonos comerciales para su impulso por valor de un millón de euros; para conciliación familiar y laboral, se ha logrado un aumento de más de 2,7 millones de euros, entre otras.

Por su parte, MÉS per Mallorca ha logrado una serie de acuerdos, por transacción, con MÉS per Menorca y Gent per Formentera, en la sección de Medio Ambiente.

El Partido Popular, en su caso, ha logrado que el Govern le acepte cinco de las 451 enmiendas que la formación presentó en el Parlament, hecho que su portavoz parlamentario considera que "forma parte de la estrategia política del PSIB para vetar todas las iniciativas del PP".

Otro acuerdo alcanzado previo al debate de esta semana ha sido el firmado por MÉS per Menorca y el Govern balear, que permitirá ampliar en nueve millones la partida de los presupuestos destinada a Menorca. Este acuerdo permitirá a Formentera e Ibiza recibir 2,2 millones de euros y unos 300.000 euros, respectivamente.

Así, en gasto territorializado, la isla de Menorca llegará a 101,6 millones, 2,4 más que el año anterior; Ibiza recibirá 129,6 millones, 4,7 más en relación a 2020; y Formentera, 18,07 millones.

El PI, por su parte, ha logrado, de momento, tener aprobadas hasta 10 enmiendas de las presentadas. "Hay confianza en que se aprobarán más y que la proporción incluso será mejor que el año pasado", ha asegurado su portavoz, Lina Pons, quien, además, ha señalado que para conocer el sentido del voto de la formación "habrá que esperar a que se produzca el debate".

PREVISIÓN HORARIA

El horario previsto para el desarrollo del debate el primer día de sesión plenaria, este miércoles, marca a la 08.30 horas el del texto articulado y a las 11.10 horas el de la partida presupuestaria que se destina a Presidencia Cultura e Igualdad. La votación de ambos cuestiones está prevista a las 13.40 horas.

También el día 16 de diciembre se debatirá a las 14.00 horas la partida presupuestaria de Modelo Económico, Turismo y Trabajo; a las 16.30 horas la de Educación, Universidad e Investigación; y, por último, a las 19.00 horas la de Hacienda y Relaciones Exteriores. Las votaciones están previstas a las 21.30 horas.

Por otra parte, el horario previsto para el próximo jueves día 17 establece que a las 08.30 horas se debatirá la partida presupuestaria destinada a Medio Ambiente y Territorio; mientras que, a las 11.00 horas se tratará la que corresponde a Administraciones Públicas y Modernización. La votaciones están previstas a las 13.30 horas.

En la sesión plenaria de la tarde del jueves está previsto que a las 14.00 horas se debata la partida presupuestaria correspondiente a Asuntos Sociales y Cooperación; la de Salud a las 16.30 horas; y, por último, la de Transición Energética y Sectores Productivos a las 19.00 horas. Las votaciones están previstas a las 21.30 horas.

El viernes está previsto que la sesión plenaria se desarrolle solo por la mañana, debatiéndose la partida presupuestaria de Agricultura, Pesca y Alimentación a las 09.00 horas y la de Movilidad y Vivienda a las 11.30 horas. Las votaciones están previstas a las 14.00 horas.

UN PRESUPUESTO DE 5.881,5 MILLONES PARA BALEARES EN 2021

Respecto al Proyecto de Ley de los Presupuestos autonómicos de 2021, las cuentas ascienden a 5.881,5 millones de euros, un 0,2% menos que los de este año 2020, con una reducción de 11,6 millones tal y como recoge el texto articulado que fue aprobado el pasado día 2 de noviembre en Consell de Govern.

El proyecto de presupuestos para 2021 eleva a 4.726,5 millones el presupuesto no financiero, destinado al desarrollo de las políticas públicas, el cual crece en un 7,8% (342,7 millones), en relación con el presupuesto inicial de este año 2020. Una cantidad que, según la consellera, incrementará también con los fondos europeos.

En cuanto al presupuesto financiero se sitúa en 1.155 millones de euros, se reduce en 23,5% (354 millones de euros), dado que en el ejercicio 2020 se registró un aumento para devolución de 450 millones de euros de dos emisiones de deuda de legislaturas anteriores (años 2005 y 2010). Este es el motivo por el que el Presupuesto para 2021 desciende.

Las cuentas de Baleares para 2021 destinarán 28 millones más a servicios sociales, un ocho por ciento más en comparación con los pasados presupuestos; la inversión en salud crecerá en 206 millones de euros más, se incrementará en 48 millones de euros el presupuesto de educación y presentará otras subidas en las partidas de vivienda y ocupación.

El Govern prevé que el presupuesto supere los 6.000 millones con la próxima incorporación de los recursos de los fondos europeos Next Generation. En el Proyecto de Ley, se ha incorporado la primera partida de 100 millones provenientes del mecanismo React-EU.