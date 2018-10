El artista Ian Waelder expone sus obras en Murcia con una subvención otorgada por el Govern

Publicado 08/08/2018 15:21:32 CET

El artista Ian Waelder ha presentado en Murcia su obra 'We feel Untied, but why?', con trabajos creados previamente pero también con obras de producción inédita del ámbito plástico y audiovisual, con una subvención de la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes.

Según han explicado, la subvención otorgada por la Conselleria de Cultura, a través del Institut d'Estudis Baleàrics, tiene el objetivo de "crear lazos entre las diferentes comunidades autónomas, y promocionar a jóvenes artistas emergentes contemporáneos como Ian Waelder".

Desde el Govern han detallado que este artista estadounidense, nacido en Madrid, "se inspira a través de sus indagaciones en el mundo del arte y sus teorías, y en los espacios con grado cero de significado, y aplicando así la estrategia del 'skating' en el espacio urbano, pero desde la escultura en relación con el espacio de la exposición".

La exposición del joven artista contemporáneo se inauguró el pasado 6 de julio en el Centro Párraga de Murcia, y permanecerá abierta al público hasta el próximo 23 de septiembre.