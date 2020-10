La Audiencia condena a una clínica de Palma a indemnizar con 18.000 euros a una mujer por una mamoplastia defectuosa

PALMA DE MALLORCA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a una clínica privada de Palma a indemnizar con 18.000 euros a una mujer de 28 años por las secuelas de una mamoplastia defectuosa.

La mujer se sometió en 2016 a una mamoplastia de carácter estético. Según ha informado la Asociación 'El Defensor del Paciente', recogiendo las conclusiones de los informes periciales del proceso, la paciente sufrió secuelas como cicatrices importantes, piel sobrante, asimetría en los pechos.

Además, la paciente no pudo amamantar al hijo nacido con posterioridad a esta intervención, porque le habían seccionado los conductos mamarios. La mujer sostenía que no le habían advertido de que existía este riesgo. Con todo, la sentencia concluye que no hubo defecto de información por parte de la clínica puesto que la mujer no había manifestado su intención de quedarse embarazada, algo que ocurrió dos meses después de la operación.

Según la asociación, la clínica sólo se ofrecía a devolver el dinero de la intervención, "sin tener en cuenta ni los daños ocasionados, ni los gastos correspondientes a la futura reconstrucción de las mamas dañadas". Por este motivo, la mujer presentó una demanda, con el apoyo de la asociación y de su la letrada, Soledad Raso.

La mujer ganó la demanda en primera instancia pero ahora la Audiencia Provincial ha triplicado el importe de la indemnización que deberá pagar la clínica.