Una avería en una tubería de agua afecta a varios barrios de Palma desde esta mañana

Archivo - Operarios de Emaya trabajan en la reparación de la avería, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una avería en una conducción de la red de distribución de agua ha provocado problemas de suministro en distintos barrios de Palma desde las 08.30 horas.

El incidente se ha ubicado en la calle Salard y afecta a barrios como Rafal Nou, Rafal Vell, El Molinar, Coll d'en Rabassa, es Pil·larí, s'Arenal, Can Pastilla, Son Malferit y alrededores del Estadi Balear, según ha informado el Ayuntamiento de Palma.

En la mayor parte de los casos, los vecinos y comercios de estas zonas experimentan bajadas en la presión del agua pero la previsión es finalizar las obras de reparación alrededor de las 17.00 horas.

En este momento, operarios de Emaya trabajan en el punto donde se ha registrado la avería y, dada la amplia zona afectada, Emaya no ha podido cuantificar ahora mismo el número de personas y comercios afectados.