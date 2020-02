Avishai Cohen y la Orquesta Sinfónica de Baleares actuarán este jueves en el marco del Jazz Palma Festival 2020

Publicado 11/02/2020 14:29:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Avishai Cohen Trio y la Orquesta Sinfónica de Baleares actuarán este jueves en el marco del Jazz Palma Festival 2020, organizado por el Ayuntamiento de Palma, con apoyo del Teatre Principal de Palma.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Cultura e Igualdad este martes en una nota de prensa, el concierto tendrá lugar día 13 de febrero a las 20.00 horas, en el Teatre Principal de Palma.

Bajo el nombre 'Una noche con Avishai Cohen', quienes asistan a la cita se encontrarán la fusión clásica de la Sinfónica con el jazz de Avishai Cohen Trio, formado por Avishai Cohen --contrabajo y voz--, Elchin Shirinov --piano-- y Noam David --percusión--, que repasarán algunas de sus piezas como 'Song for my brother' y 'A child is borne', entre otras.

Las entradas para el concierto de Avishai Cohen Trio y la Orquesta Sinfónica ya se pueden adquirir en la web de esta última. El precio oscila entre los ocho y los 35 euros.

NOGUERA: "ES UNA GRAN NOTICIA QUE EL JAZZ LLEGUE A BARRIOS Y ESCUELAS"

Por su parte, el teniente de alcalde de Cultura y Bienestar Social del Ayuntamiento de Palma, Antoni Noguera ha destacado que, "después de mucho tiempo, es una gran noticia para esta ciudad volver a tener una programación de jazz con una calidad increíble".

Según Noguera, este concierto de inauguración con Avishai Cohen y la Sinfónica de Baleares "es el mejor ejemplo" y ha añadido "también es una gran noticia que este Jazz Palma llegue a barrios y escuelas"