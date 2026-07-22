El Ayuntamiento de Palma suma 6,8 millones de euros al presupuesto para afrontar los litigios con T-Systems

Archivo - La portavoz del Ayuntamiento de Palma,Mercedes Celeste, en rueda de prensa. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha incorporado 6,8 millones de euros de remanente de tesorería de 2025 a los Presupuestos de este año para hacer frente a los gastos derivados de los litigios judiciales que mantiene con la empresa T-Systems.

Así lo ha explicado este miércoles la portavoz municipal, Mercedes Celeste, tras la Junta de Gobierno, quien ha señalado que esta incorporación permitirá disponer de los recursos necesarios para atender las resoluciones judiciales que puedan dictarse en los procedimientos que permanecen abiertos.

La portavoz ha indicado que esta operación responde a una medida de previsión presupuestaria para garantizar la cobertura económica de estos procesos sin necesidad de recurrir a otras partidas municipales en caso de que se dicten nuevas sentencias antes de que finalice el ejercicio.

NUEVA ORDENANZA DE URBANIZACIÓN Y ARBOLADO

La Junta también ha aprobado inicialmente la nueva Ordenanza Municipal de Urbanización, Arbolado y Espacios Públicos, que sustituirá a la normativa vigente desde 1985 y actualizará los criterios de diseño y ejecución de la urbanización en Palma.

La ordenanza será de aplicación en todo el término municipal y regulará las actuaciones que se desarrollen tanto en la vía pública como en los suelos de cesión al Ayuntamiento, estableciendo criterios para pavimentos, calzadas, redes de saneamiento y pluviales, alumbrado, instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, arbolado, mobiliario urbano y espacios públicos.

Entre las principales novedades figuran la unificación de criterios para pavimentos, alumbrado, mobiliario urbano, accesibilidad, zonas verdes y áreas infantiles, así como la implantación de sistemas urbanos de drenaje sostenible para mejorar la gestión del agua de lluvia.

Asimismo, la nueva normativa prevé el soterramiento del cableado y prohíbe con carácter general las instalaciones aéreas. Además, incorpora nuevos criterios para el diseño de parques, jardines y plazas con el objetivo de adaptar la ciudad al cambio climático.

SEIS NUEVOS FURGONES PARA LA POLICÍA LOCAL

La Junta también ha dado luz verde al inicio de la contratación del suministro de seis nuevos furgones para la Policía Local de Palma, con un presupuesto máximo de licitación de 446.000 euros.

En concreto, el contrato contempla la adquisición de cuatro vehículos para la Unidad de Atestados de Tráfico y otros dos destinados al transporte de agentes, con el objetivo de reforzar los medios materiales del cuerpo tras el aumento de la plantilla de la Policía Local.

Según ha explicado Celeste, los nuevos vehículos permitirán reforzar las actuaciones relacionadas con accidentes de circulación, controles de alcohol y drogas y otras intervenciones de seguridad vial, además de facilitar el desplazamiento de agentes en dispositivos especiales vinculados a acontecimientos deportivos, culturales, fiestas populares y otros operativos extraordinarios.

AMPLIADO EL CONTRATO DE VIDEOVIGILANCIA

Por otro lado, la Junta ha aprobado la ampliación del contrato de mantenimiento de los sistemas de videovigilancia para incorporar nuevos edificios municipales y centros escolares.

Entre las nuevas instalaciones figuran Ses Voltes, las Torres del Temple, los vestuarios municipales de Ciutat Jardí y Sa Feixina, los edificios Los Leones y Fontanelles, los parques de Bomberos de Son Malferit, Sa Teulera y s'Arenal, así como un local de Bienestar Social en el barrio de Es Molinar.

El contrato también incorpora los futuros casales de barrio de Estacions y Son Oliva, el edificio de La Balanguera, la antigua prisión de Palma, una instalación complementaria de protección contra incendios en el edificio de Cort y las nuevas escoletas municipales de Son Gibert y Son Dameto d'Alt.

La modificación del contrato supondrá una inversión de 63.859 euros, IVA incluido, para el lote correspondiente a edificios municipales y de 2.915 euros, también IVA incluido, para el lote de centros escolares.