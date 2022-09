El Ayuntamiento de Palma ya ha comprado el 35% de los títulos del Lluís Sitjar

Cort anima a aprovechar esta "oportunidad histórica" ya que actualmente el solar no produce ningún beneficio a los titulares

PALMA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha comprado el 35 por ciento de los 666 títulos de los copropietarios del Lluís Sitjar, unas 230 acciones, de las cuales la mayoría corresponden a las del RCD Mallorca.

Así lo ha anunciado la regidora de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, que ha animado este martes a los propietarios a vender sus acciones.

El Ayuntamiento debe adquirir un mínimo del 60 por ciento de los títulos para hacer efectiva la compra, unos 400 títulos. De no conseguirlos, la compra no se realizará y el dinero se utilizará en otros proyectos. Actualmente, a la mitad del plazo previsto, alrededor de 230 títulos se han presentado ante la notaría adjudicada para el trámite. De ellos, unos 170 son los del RCD Mallorca.

"Es una oportunidad histórica para los propietarios", ha insistido la concejal de Urbanismo, argumentando que el solar está "abandonado" y no se ha conocido ninguna otra oferta de algún particular u otra administración interesándose por el inmueble.

Por ello, Truyol cree "honestamente" que es una buena oportunidad para los copropietarios para "resolver este tema", porque actualmente tienen una propiedad que no les produce ningún beneficio ni lo pueden disfrutar. "El Lluís Sitjar es un espacio que no puede utilizar nadie, a no ser que hicieran un proyecto de inversión enorme que entiendo que no están en disposición de hacer", ha razonado.

La oferta es de 16.035,86 euros por título. Los propietarios particulares no tendrán que abonar ningún importe en concepto de IVA y por tanto, recibirán la totalidad de la cuantía. En el caso de la plusvalía que genera la venta, cuanto más tiempo haga que se tiene cada título, el importe será menor. En ningún caso será superior a 240 euros.

Esta oferta se basa en la tasación del estadio aprobada por el consistorio, "la única válida", que valora el inmueble en 11,2 millones de euros.

Esta tasación se hizo sobre la calificación urbanística que tiene actualmente el solar, como equipamiento deportivo privado. Truyol ha recalcado que si el solar pasa al Ayuntamiento, se mantendrá esa clasificación.

A preguntas de los medios, Truyol ha aclarado que en el caso de que no se pueda ejecutar la compraventa no está sobre la mesa una expropiación, que necesitaría estar prevista en el Plan General.

La regidora ha confiado en poder cerrar la compra para "hacer de estos terrenos una zona verde y equipamientos deportivos para los vecinos del Fortí".