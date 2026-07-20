El Ayuntamiento retira en junio más de 44 toneladas de residuos en 32 barrios de Palma

El Ayuntamiento retira más de 44 toneladas de residuos en 32 barrios de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha retirado durante el mes de junio más de 44 toneladas de residuos en 32 barrios de la ciudad, donde residen más de 100.000 personas, dentro del programa de limpieza intensiva 'Palma a punt'.

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, los trabajos, realizados por Emaya, forman parte del plan estratégico de limpieza por sectores. Durante este operativo se han desbrozado más de 122.000 metros lineales de hierba y se han baldeado cerca de 879.000 metros cuadrados de calles y aceras.

Las actuaciones se han desarrollado en los sectores 9-10, 11 y 13, que abarcan 44.130 domicilios con una población de unos 103.500 habitantes.

En el sector 9-10, que comprende los barrios de Cala Major, Sant Agustí, la Bonanova, el Terreno, Portopí, Son Flor, Son Rapinya, Son Serra-La Vileta, Son Anglada, Son Ximelis, Son Roca, Son Xigala, los Almendros-Son Pacs, Son Peretó, Gènova, Son Vida y Bellver, los trabajos se han centrado por la mañana en la eliminación de grafitis, el desbroce de hierbas y la limpieza y desinfección de papeleras y contenedores. Por la tarde se han realizado tareas de baldeo y soplado de calles, recogida de objetos voluminosos y limpieza a fondo de papeleras y contenedores.

Como resultado de estas actuaciones, se han retirado 26 toneladas de residuos.

En los sectores 11 y 13 se han retirado otras 18 toneladas de residuos y se han llevado a cabo labores de desbroce, eliminación de grafitis, baldeo de calles y limpieza de papeleras y contenedores.

Los dispositivos han movilizado a 47 trabajadores, entre personal de Emaya, brigadas específicas del programa 'Palma a punt' y refuerzos externos para tareas concretas, con el apoyo de camiones, vehículos auxiliares, equipos de agua a presión y maquinaria de baldeo.