Aznar califica de "absolutamente absurdo" pedir el requisito del catalán a los sanitarios en Baleares

PALMA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente del Gobierno de España José María Aznar ha calificado de "absolutamente absurdo" pedir a los profesionales sanitarios en Baleares el requisito del catalán.

Así lo ha dicho el expresidente este jueves en Palma en un coloquio enmarcado en el acto de celebración del III aniversario de OkBaleares.

Según Aznar, es "absurdo" que un médico no pueda trabajar en una comunidad autónoma por un idioma. "Ni la rodilla ni el riñón hablan idiomas", ha agregado.

En esta línea, ha criticado el sistema de pinganillos implantado en el Congreso de los Diputados para poder hablar en las lenguas cooficiales, subrayando que "es lo contrario a la tolerancia, al sentido común y a lo que la legislación y la Constitución dice".

"Si yo fuera diputado no me pongo un pinganillo de ninguna manera", ha dicho, remarcando que "no tiene ningún sentido" que "los españoles que representan la soberanía nacional de España tengan que ponerse pinganillos".