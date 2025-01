Baleares calcula que el Gobierno debería abonar 63 millones de euros para conseguir la gratuidad del transporte

PALMA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern calcula que el Gobierno central debería abonar al menos 63 millones de euros para que garantizar la gratuidad del transporte público durante 2025 en Baleares, que son 20 millones de euros más de que la subvención recibida el año anterior.

Así lo ha dicho este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha asegurado que, se aprueben las ayudas estatales o no, el archipiélago cuenta con recursos suficientes para mantener la gratuidad.

"Ahora mismo podemos, a día de hoy podemos asumir el coste. Lo que vamos a hacer es dar tranquilidad a los ciudadanos de Baleares, a día de hoy no cambia nada", ha indicado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, pese a que no aclarado cuál sería el coste total para las arcas autonómicas en el caso de que no llegarán las ayudas estatales.

No obstante, ha subrayado que desde el Govern no contemplan otro escenario que no sea el que el Ejecutivo central negocie los apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados para poder sacar adelante los decretos para cofinanciar el transporte de las Comunidades Autónomas.

Según los cálculos del Govern, ha apuntado Costa, el archipiélago necesitaría cerca de 63 millones --que son 20 más que los 43 que recibió el año pasado-- para alcanzar la gratuidad de el servicio de transporte público de las cuatro islas, aunque ha puntualizado que no existe garantía alguna de que la cuantía final vaya a ser esa.

"Y si no quieren aprobar un decreto ley, que sea la presidenta del Congreso, Francina Armengol, la que tramite de urgencia y de forma inmediata la proposición de ley que ha registrado el grupo 'popular'", ha propuesto Costa, en referencia a la propuesta presentada por el PP como alternativa para sacar adelante estas ayudas.