Baleares moviliza otros 125 millones de euros para compensar las subidas de los hidrocarburos

La presidenta del Govern, Marga Prohens.
La presidenta del Govern, Marga Prohens. - Javier Fernández - Europa Press
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: miércoles, 21 octubre 2026 12:13
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   PALMA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este miércoles un segundo paquete de 125 millones de euros para compensar las subidas de los hidrocarburos y el encarecimiento de la cesta de la compra.

   Ha sido en su réplica a los grupos parlamentarios en la segunda jornada del Debate de Política General en el Parlament.

   Prohens ha recordado que con esta nueva línea, en el último año se habrán movilizado 300 millones de euros para ayudar a las familias de Baleares.

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