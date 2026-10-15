Baleares pide tener más participación en las políticas europeas de ciberseguridad, transporte y democracia - CAIB

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha pedido en el pleno del Comité Europeo de las Regiones, celebrado este jueves en Bruselas, tener más participación en el diseño de las políticas europeas de ciberseguridad, transporte sostenible y democracia.

Con ese objetivo ha defendido 34 enmiendas a tres proyectos de dictamen que versaban sobre estas tres cuestiones, ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Las propuestas, defendidas por la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis, han tenido como objetivo reforzar la participación de las administraciones regionales y locales en las decisiones europeas y garantizar que las políticas comunitarias tengan en cuenta las necesidades y los retos específicos de los territorios insulares.

En el ámbito de la transformación digital, el Govern ha defendido 15 enmiendas al proyecto de dictamen sobre la revisión de la ciberseguridad y el Reglamento de redes digitales, elaboradas por la Dirección General de Innovación y Transformación Digital.

Las propuestas ponen el acento en la necesidad de que las administraciones locales y regionales tengan una participación efectiva en el diseño de las políticas europeas de ciberseguridad, con un mayor acceso a la información y un apoyo adaptado a sus capacidades.

También plantean una financiación estable, el desarrollo de capacidades compartidas y una mayor protección para los territorios con características específicas, como las regiones insulares.

La realidad insular también ha centrado las aportaciones del Govern al dictamen sobre un sistema de transporte europeo sostenible y conectado. Las 15 enmiendas planteadas reclaman que las políticas europeas de movilidad tengan en cuenta las particularidades geográficas de las islas, con mayores inversiones, una mejor integración en las redes transeuropeas de transporte y medidas que garanticen una conectividad sostenible y asequible.

El Ejecutivo autonómico también ha defendido cuatro enmiendas al dictamen sobre el Escudo Europeo de la Democracia, orientadas a reforzar el Estado de derecho, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y la transparencia pública.

Las propuestas destacan el papel de las administraciones regionales y locales en la promoción de una cultura democrática basada en la participación ciudadana, la independencia institucional y la integridad pública.

La mayor parte de las enmiendas presentadas en materia de ciberseguridad y transporte han sido aprobadas o recogidas en esencia en las propuestas de compromiso de los ponentes.

En el caso del Escudo Europeo de la Democracia, todas las aportaciones del Govern se han incorporado al texto final, ya sea mediante la aprobación de las enmiendas o a través de propuestas de compromiso que integran sustancialmente su contenido.