Archivo - El Govern destinará ocho millones de euros más a subvencionar la instalación de paneles fotovoltaicos en viviendas - CONSELLERIA DE EMPRESA, AUTÓNOMOS Y ENERGÍA

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares supera las 30.000 instalaciones particulares de autoconsumo fotovoltaico, que suman más de 300 megavatios de potencia, un hito que, según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, "refleja el fuerte crecimiento de la generación renovable y la creciente implicación de familias y pymes en la transición energética".

Según la Conselleria, las instalaciones de autoconsumo conectadas durante esta legislatura suponen un ahorro de más de 30 millones de euros anuales para empresas y particulares. Según añaden, el despliegue se ha acelerado durante los últimos tres años, periodo que concentra el 70% de las instalaciones existentes y cerca del 80% de toda la potencia acumulada. La reducción del gasto energético ayuda a amortizar la inversión en menos tiempo y, en el caso de las empresas, permite reducir los costes de explotación, liberar recursos para otras inversiones y reforzar su competitividad.

La Conselleria ha destacado sus líneas de ayudas, asesoramiento a través de las Oficinas para la Transición Energética y medidas para agilizar la gestión administrativa, unas actuaciones que facilitan que familias y pymes puedan instalar sistemas fotovoltaicos, generar una parte de la electricidad que consumen y reducir la factura eléctrica.

Entre las medidas impulsadas han subrayado el Plan de Impulso Energético Acceleram, puesto en marcha en octubre de 2023 para reforzar los equipos y agilizar la tramitación y el pago de las subvenciones.