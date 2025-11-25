Bauzà vincula el descenso de la presión humana en Baleares con las medidas contra la oferta turística ilegal

Archivo - El conseller de Turismo, Jaume Bauzà. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha vinculado el descenso en la presión humana registrada en Baleares durante los meses de verano con las medidas emprendidas contra la oferta turística ilegal

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament después de que la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon le haya preguntado cuándo piensa "poner freno a la masificación y al colapso" que viven los mallorquines.

Bauzà ha reivindicado que por segunda vez desde que hay registros se ha producido un "retroceso" del índice de presión humana (IPH) en junio, julio y agosto, "meses tradicionalmente de más concentración", pese al crecimiento poblacional.

"Es un comportamiento que no observábamos desde 2009 y pienso que es un cambio de tendencia como consecuencia de los primeros resultados de la lucha contra la oferta ilegal", ha sostenido.

Bauzà, ante las críticas de la ecosoberanista, le ha reprochado que durante las legislaturas pasadas, cuando estaban en el Govern, permitieran la creación de 115.000 plazas turísticas o habilitaran el alquiler turístico en edificios plurifamiliares.

"Y ahora piden un indulto de sus políticas buscando un supuesto hilo de coherencia. La vendieron para gobernar, la coherencia, y será difícil que la vuelvan a comprar", ha subrayado el conseller.

Ramon, por su parte, ha recriminado a Bauzà que no solo se crezca en número de visitantes en verano sino que también se haga en invierno.

"Vivimos con la sensación de que nuestra casa se ha convertido en el escenario perfecto para las fotos de promoción pero inhabitable para quien vivimos en ella", ha dicho.

También ha considerado que el actual modelo económico y turístico "ha devorado los límites" y condena a la ciudadanía a "vidas cada vez más precarias".