PALMA 1 Nov.

Los Bomberos de Mallorca refuerzan su formación en riesgos y medios de emergencia en Galicia.

En nota de prensa, el Consell ha informado que el conseller insular de Hacienda, Innovación y Función Pública, Rafel Bosch, y el director insular de Emergencias, Joan Fornàs, han visitado a un grupo de Bomberos de Mallorca que estos días hacen una formación especializada en Seganosa (Galicia), centrada en la gestión de riesgos y medios de intervención en emergencias complejas.

La formación, que se lleva a cabo con la colaboración de la Autoridad Portuaria, cuenta con la participación de 12 bomberos por turno y permite profundizar en la respuesta ante situaciones como incendios en vehículos, fuegos provocados por baterías de litio o incidentes con hidrógeno, entre otros.

Aprovechando la visita, el conseller insular Rafel Bosch también ha conocido de primera mano las instalaciones donde se fabrican los equipos de protección individual (EPI) más avanzados que actualmente el cuerpo utiliza, con el objetivo de seguir mejorando la seguridad y la preparación de los efectivos.

"Esta formación es clave para garantizar que nuestros bomberos dispongan de los conocimientos y de los equipos más actualizados ante los nuevos retos que plantean las emergencias modernas", ha destacado finalmente el conseller insular Rafel Bosch.