Buades se coloca un parche pirata para desmentir a Cañadas (Vox): "Los 59 diputados de este Parlament no son piratas"

PALMA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado no adscrito en el Parlament Agustín Buades se ha colocado un parche pirata para desmentir a la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, quien, el pasado viernes, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, dijo que "este Parlament es un barco de piratas"; unas palabras que, a juicio de Agustín Buades no se corresponden con la realidad porque "este diputado no se considera pirata" y dice que "los 59 diputados de este Parlament no son piratas si no que son gente democrática que, con su voto, tiene que por lo menos ayudar a la ciudadanía".

Buades se ha pronunciado de este modo, este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha recordado que "pirata es el que se apropia de lo ajeno, con malas artes, con mentiras y con engaños". Y, en este sentido, ha reprochado a Vox que, "el miércoles siguiente al martes 26 de noviembre, fecha en la que se aprobó en la Cámara la ley de simplificación administrativa, saliera ante los medios a decir que habían conseguido un gran éxito, que se aprobaran sus 34 enmiendas".

"Eso no es verdad, no consiguieron nada, fue un error del PP que ellos aprovecharon de manera oportunista", ha señalado el diputado no adscrito, apuntado que "esto no cabe en el Parlament", una Cámara formada, según ha defendido, "por ciudadanos libres elegidos por la ciudadanía para solucionar sus problemas y no para crearlos".

De este modo, y tras el "show", como el mismo ha reconocido, de colocarse un parche pirata, ha aclarado que "este diputado no se considera pirata" y, además, "dice que los 59 diputados del Parlament no son piratas si no que son gente democrática que, con su voto, tiene que, por lo menos, ayudar a la ciudadanía".

"Los piratas son otros, los que consiguen rédito político, lo que consiguen, con su tacticismo político, rendimiento para sus votantes, pero no les interesa para nada la ciudadanía y sus problemas", ha comentado, lamentando que "la consecuencia de todo esto es que este martes no se derogará la ley de memoria democrática de Baleares", una norma que Vox y él mismo --hay que recordar que Buades comenzó la legislatura siendo diputado de la formación de Santiago Abascal-- firmaron derogar el 28 de junio de 2023 en los 110 puntos de acuerdo de investidura, y que el PP iba a votar a favor de dicha derogación.

"Aunque no se hable en castellano en muchos colegios de Baleares si se dará la historia según esta ley", ha reprochado a Vox, calificando como "nefasto" que "por tacticismo, por oportunismo, no se derogue la nefasta ley" de memoria democrática de Baleares.

Pese a todo, Buades ha avanzado que "votará a favor de derogar" la ley de memoria democrática de las Islas. "No haré ningún tacticismo, porque firmé los 110 puntos que hicieron presidenta a Marga Prohens y seguiré con mi coherencia" en este sentido, ha remarcado.

Y, en cuanto a los dos decretos del Govern, de simplificación administrativa y de corrección de las 34 enmiendas de Vox aprobadas por un error del PP, que se debatirán y votarán también en el pleno de este martes, el diputado no adscrito ha avanzado que se abstendrá. "Aunque voté a favor de las 34 enmiendas de Vox, no creo que en política se pueda jugar de esta manera, vendiendo como un triunfo un error del adversarios, menos aún cuando Vox sabía perfectamente que sus 34 enmiendas no se iban a aprobar", ha argumentado.