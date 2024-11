Buades ensalza "la gran solidaridad del pueblo español" frente a la "incompetencia de las administraciones"

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado no adscrito en el Parlament Agustín Buades ha ensalzado "la gran solidaridad del pueblo español" frente a la "incompetencia de las administraciones" en la gestión de la crisis por los efectos de la DANA en zonas de la Comunidad Valenciana.

Buades se ha pronunciado de este modo este lunes, en una rueda de prensa, en la que ha expresado su "solidaridad con el pueblo valenciano, con los afectados por la DANA" y ha agradecido "a Policía Nacional, Guardia Civil, UME y Protección Civil pero, sobre todo, a los miles y miles de voluntarios por su labor durante estos días", en los que "han estado ayudando a las personas que lo han perdido todo".

Más aún, teniendo en cuenta la "incomprensible incompetencia de las administraciones para coordinarse". "Lo que hemos visto estos días en los medios de comunicación, al menos lo que yo he visto, sobre todo en televisión, es de una tristeza enorme, no solo por las pérdidas humanas, sino también por la falta de coordinación entre administraciones".

"No solo los hechos de ayer, que son condenables, sino durante estos días, se ha demostrado en los medios de comunicación, la indignación del pueblo de Valencia, sobre todo de los más afectados, Paiporta, Chiva, etcétera, etcétera, por la rabia, por la descoordinación", ha continuado el diputado no adscrito, quien ha criticado que "han llegado coches, camiones, ha llegado todo el mundo, menos no llegó el Ejército, menos no llegó en algunos sitios la UME". "¿Qué está pasando?", se ha preguntado.

Pese a todo, Buades ha valorado "la gran solidaridad del pueblo español" frente a la "incompetencia de las administraciones". "Lo que sí se ha demostrado es que el pueblo se solidariza con el pueblo", ha subrayado.

MOCIÓN DE TRANSFUGUISMO

Por otro lado, el diputado no adscrito se ha referido a una moción sobre transfuguismo, que previsiblemente se debatirá este martes en el pleno del Parlament. En concreto, ha avanzado que, tras tener conocimiento de que la Mesa había admitido a trámite esta moción, registró un escrito de reconsideración a la Mesa sobre esta admisión.

Buades ha explicado que registró este escrito porque, en su opinión, "esta moción va en contra del ordenamiento jurídico y de la Constitución, sobre todo de los artículos 67.2 y 23". Pues, "en el artículo 67.2 se dice que los diputados no estarán ligados de manera imperativa, lo que conlleva que éstos pueden actuar libremente sin recibir instrucciones ni estar condicionados por sus electores".

De este modo, ha dicho "esperar que la Mesa descalifique esta moción, y que no se debata en el Pleno". A pesar de que, ha reconocido, "no tener mucha fe en ello, porque", según ha concluido, le han informado que "la Mesa no entra en el fondo de la cuestión".