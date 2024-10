Buades se pregunta "a qué juega Vox" y sospecha que los presupuestos puedan aprobarse "a cambio del sillón de Le Senne"

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado no adscrito en el Parlament Agustín Buades se ha preguntado este lunes "a qué juega Vox", tras que la portavoz parlamentaria del partido, Manuela Cañadas, haya anunciado que su grupo se abstendrá en la votación de la propuesta del Govern del techo de gasto de las cuentas públicas de Baleares para 2025, y sospecha que los presupuestos puedan finalmente aprobarse "a cambio de un sillón, el del presidente del Parlament".

Buades se ha pronunciado de este modo en una rueda de prensa, en la que ha señalado que el presidente de Vox nacional, Santiago Abascal dijo hace dos semanas en una entrevista que la posición de su partido iba a ser global; mientras, ha continuado, este lunes ha aparecido publicado en prensa que, al parecer, no hay visos de que se aprobarán los presupuestos autonómicos en las cinco comunidades donde PP y Vox gobernaban en coalición antes de que los de Abascal decidieran unilateralmente romper los acuerdos; y, finalmente, ha recordado que el primero de los tres requisitos que puso el comité ejecutivo de Vox para que se aprobarán las cuentas, "y que no se ha nombrado por parte de ninguno de los portavoces, sobre todo de Vox y del PP", era la reversión de medidas de Vox derogadas o congeladas.

Precisamente, en este sentido, Buades se ha preguntado "a qué está jugando el grupo parlamentario Vox". ¿Dónde está la oficina de libertad lingüística, dónde está el pin parental?", ha continuado, lamentando que "estos temas ni se han tocado" en las ruedas de prensa parlamentarias, como, sin embargo, sí "se han tocado la inmigración y la vivienda". "La inmigración, motivo por el cual se rompieron unilateralmente todos los pactos con el PP por parte del comité ejecutivo nacional de Vox", ha recordado, reiterando que "la acogida de menores es una competencia exclusiva del Consell de Mallorca".

Por lo tanto, ha criticado que "si se está diciendo que se ha pactado el techo de gasto y posterior presupuesto por el tema de menas y migración, ya me dirán que van a pactar, si la competencia es exclusiva de los consells insulares". "Rompan con los consells insulares y no con el Govern", ha subrayado.

"Y, si además para aprobar los presupuestos hay que revertir las medidas de Vox derogadas o congeladas, dónde está esta reversión", se ha preguntado, cuestionando que la postura de Vox, pese a lo que dijo Abascal, no será global si, finalmente, y como aparece publicado en prensa, no se vislumbra que se vayan a aprobar los presupuestos en las cinco comunidades donde PP y Vox gobernaban en coalición pero, ha precisado, "a lo mejor" en Baleares sí "se aprueban los presupuestos a cambio de un sillón, el sillón del presidente del Parlament". De ocurrir esto, Buades lo ha calificado como "incomprensible, viniendo de un partido donde dicen no estar por sillones".

Además de referirse a Vox, el diputado no adscrito también ha respondido al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, quien ha cargado contra el Govern por apoyarse, según él, en "tránsfugas" como el diputado por Formentera Llorenç Córdoba o los diputados no adscritos como el propio Buades y Xisco Cardona para aprobar el techo de gasto.

"La Constitución dice que los diputados no están ligados por mandato imperativo. Esto quiere decir que somos libres en nuestra actuación. Por tanto, de tránsfuga no tengo nada", ha aclarado.

Para terminar, y preguntado por cuál será el sentido de su voto, este martes, en la votación de la propuesta del Govern del techo de gasto de las cuentas públicas de Baleares para 2025,el diputado no adscrito ha dicho que su posición está ahora mismo "entre abstención y voto afirmativo", y que esperará al debate, a ver qué dice el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para "decidir en conciencia".

LEY DE CONCILIACIÓN DEL GOVERN BALEAR

Por otro lado, el diputado no adscrito se ha referido a la Ley de Conciliación del Govern, aprobada hace unas semanas en Consell de Govern y que este lunes ha entrado en el Parlament, de modo que ahora se abre un proceso de consulta pública a los grupos parlamentarios y, una vez finalizada ésta, si hay enmiendas a la totalidad se debatirán en la Cámara y, si no, se comenzarán a presentar las enmiendas.

A este respecto, Buades ha comentado que él como diputado no adscrito podrá presentar "bastantes" enmiendas y, según ha avanzado, entre ellas habrá una relativa a una cuestión de la que "se han olvidado o no se han acordado" que es el "mobbing maternal". "El 63% por ciento de las madres que están trabajando padecen mobbing maternal, ese acoso psicológico que se produce cuando una ya tiene hijos o los quiere tener, que hay mucho empresarios que están apretando psicológicamente para que no los tengan, para que no se cubra la baja, etcétera, etcétera", ha explicado. "Es un tema importantísimo y que debe reflejar por tanto esta ley", ha concluido.