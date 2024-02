CCOO cree que la comparecencia de Vera sobre la elección de lengua deja "más sombras que aclaraciones"

Insiste en que no tiene el apoyo de la comunidad educativa



PALMA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Enseñanza de CCOO en Baleares (FE-CCOO) cree que la comparecencia este jueves del conseller de Educación, Antoni Vera, para explicar la implantación de la libre elección de lengua deja "más sombras que aclaraciones".

En un comunicado, el sindicato ha vuelto a insistir en que las propuestas del conseller no cuentan con el apoyo de la comunidad educativa, y han avisado de que "gobernar con un partido fascista es peligroso": "Es como tener de mascota un cocodrilo", enfatizan.

Para FE-CCOO, la comparecencia fue una "lección magistral" sobre cómo las leyes y las normativas pueden ser manipulables y manipuladas". En este sentido, le reprochan no haber hablado en ningún momento "de que la lengua catalana es una lengua minorizada, y por tanto, es de obligado cumplimiento que las administraciones pongan todos los medios para que los ciudadanos puedan hablar y entender por igual ambas lenguas". "Hecho que no se da y con su plan no se dará", han apostillado.

Para la organización sindical, Vera "sólo ha mostrado el envoltorio" pero ante las preguntas de la oposición admitió "que dependerá de los espacios disponibles en el centro que quiera implementarlo". "Por tanto, invertir 20 millones en el primer trimestre, que se convierten en 60 anuales, no bastarán tan solo para hacer nuevas infraestructuras, sobre todo si éstas no se pueden expandir", han lanzado desde FE-CCOO.

En este sentido, el sindicato apunta que "desdoblar a un grupo escolar para que adquieran por igual los contenidos de una materia no es lo mismo que segregar por motivo de lengua", pero incidiendo en que "los problemas de la educación son precisamente los elevados ratios, la falta de espacios por desdoblamiento de grupos y la falta de soportes educativos"; "problemas que sin embargo los centros que quieran adherirse a este plan no van a resolver".

Por todo ello, FE-CCOO ha acusado al Govern de haber creado "alarma, crispación y división en la comunidad educativa y también en la sociedad": "Es una confrontación gratuita, sacada de la manga de este trasto explosivo que es Vox porque los necesitan para gobernar".

Así, la FE-CCOO ha aprovechado para insistir en la mejora y modernización de las instalaciones educativas y aumentar los recuross y personal, destinando un mayor porcentaje del PIB de la Comunidad a la enseñanza.