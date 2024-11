CCOO critica que a los auxiliares técnicos educativos se les contrate en "precario" y pide contratos fijos completos

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha advertido que "muchos" de los auxiliares técnicos educativos (ATE) son contratados como "fijos-discontinuos", por lo que ha pedido que acaben estas contrataciones en "precario" y se les ofrezcan durante el año completo.

El sindicato ha señalado que la legislación actual trata de garantizar una educación inclusiva para todo el alumnado, así como dar respuesta a situaciones y demandas de la propia comunidad educativa, según ha indicado CCOO en un comunicado.

"Alcanzar los objetivos contemplados significa continuar un proceso iniciado hace años, en el que es necesario mantener el diálogo, la colaboración y la implicación de todos los colectivos que tienen en sus manos la posibilidad de mejorar la calidad de la educación para avanzar, desde la corresponsabilidad hacia el reto común de crear entornos educativos que ofrezcan expectativas de éxito a todo el alumnado en el marco del sistema inclusivo", han apuntado.

En ese sentido, han resaltado que el modelo de escuela ha cambiado y este nuevo modelo reivindica una escuela dinámica, inclusiva y con la mayor implicación de todos los agentes educativos.

De este modo, han solicitado que esto dé solución a las diferentes situaciones, entre ellas al alumnado de necesidades educativas especiales, y ante este nuevo marco legislativo, la presencia de ese colectivo está más que fundamentada.

"Son los profesionales los que garantizan la inclusión educativa y sin su presencia no sería posible dar respuesta a los alumnos que más lo necesitan", han reivindicado.

Así, han defendido que si se quiere asegurar una respuesta educativa de "calidad" al alumnado con necesidades educativas especiales, se tienen que asegurar unas condiciones laborales dignas al colectivo de los ATE.

En ese sentido, han destacado que son profesionales cada vez más necesitados y requeridos en los diferentes centros y cada vez más valorados por compañeros y familias que ven, día a día, la importante labor educativa que ejercen.

No obstante, han pedido que este reconocimiento social se traslade al "reconocimiento laboral", en una categoría profesional "altamente feminizada", dado que el 85% de las plazas están ocupadas por mujeres.

"El Govern debe saber que los tribunales de justicia recuerdan que constituye una discriminación indirecta por razón de sexo una situación en la que una disposición aparentemente neutra sitúa a personas de un sexo determinado en desventaja particular respeto a personas del otro sexo", han alegado.

Por eso, han incidido en que esta desventaja existe cuando una normativa afecta negativamente a una proporción de personas de un sexo significativamente mayor que la de las personas del otro sexo.

CCOO ha señalado que los ATE con contratos de fijos-discontinuos sufren una "merma considerable" de sus retribuciones básicas, por lo que llegan a percibir un salario "por debajo de las categorías inferiores".

"El colectivo afectado por la contratación discontinua en los meses de julio y agosto no tienen retribuciones y el tipo de contrato implica no percibir ambas pagas extras completas. El período vacacional viene impuesto en períodos no lectivos, lo que comporta el disfrute fraccionado y es un agravio más para estas trabajadoras frente al resto de compañeras", han puntualizado.