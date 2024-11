CCOO Hábitat celebra que el TSJIB ratifique el convenio autonómico de RSU y limpieza viaria

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO Hábitat Baleares ha celebrado que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas (TSJIB) haya ratificado el convenio autonómico de Recogida de Residuos, Limpieza Viaria, Limpieza de playas, puntos verdes, riego, puntos limpios, deixalleries, recogida selectiva y otros, frente al que UGT Baleares presentó demanda de impugnación.

En un comunicado, CCOO Hábitat ha manifestado su satisfacción tras la sentencia TSJIB que desestima la demanda de impugnación del convenio autonómico de RSU, limpieza viaria y otros, presentada por UGT. "No vamos a permitir que ningún sindicato empañe la lucha y el gran trabajo sindical de CCOO Hábitat, y que de la mano de los trabajadores del sector costó años de lucha hasta conseguir firmar junto a la patronal del sector el primer Convenio Autonómico del sector en Baleares", ha expresado en este sentido.

La Federación de CCOO Hábitat Baleares ha recordado que UGT, impugnó el artículo 6 de este Convenio porque no estaba de acuerdo con éste, "después que se demostrara que no estaba ni se le esperaba, que no apostó en los inicios del conflicto laboral, se desvinculó de la huelga del sector, ni estuvo en todas las negociaciones del mismo", ha lamentado.

También, después de que, ha continuado, "un representante del sindicato UGT" sacase "un vídeo público comunicando que impugna el artículo 6 de dicho Convenio, burlándose de CCOO y la patronal del sector", a las que, al parecer, y siempre según la Federación, acusaba de "no enterarse ni ponerse de acuerdo de lo que firmaban en los artículos de Convenio".

CCOO Hábitat ha criticado así que el sindicato "UGT apostara a que la justicia le diera la razón en seguir negociando precariamente los convenios de empresas, impugnando el artículo 6 del presente convenio del sector", algo que, ha considerado, "poco o nada lleva al bien común o al beneficio de los trabajadores".

Mientras, por otro lado, ha celebrado, junto al secretario general, Miguel Pardo, "haber logrado junto al gran esfuerzo de los compañeros del comité de huelga, siempre apoyados por los trabajadores, llegar a dignificar el sector, con un Primer Convenio en Baleares, que nunca fue voluntad de UGT, y salarios dignos".

"CCOO Hábitat siempre estuvo en el tajo", ha reivindicado, "realizando un trabajo de hormiga, en cada contrata y municipios de Mallorca durante meses y años visitando y escuchando las necesidades de las plantillas, realizando asambleas constantemente, y resolviendo también los conflictos con las empresas y los trabajadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales de los sectores de la recogida de residuos, limpieza viaria, puntos verdes, riego, recogida selectiva, y deixalleries de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera".

También, ha concluido, "durante los meses más duros, como fueron en la pandemia, CCOO Hábitat estuvo presente realizando asambleas, adaptándose a los horarios y días laborales de las plantillas para realizar asambleas, no solo en este sector esencial, sino en muchos otros sectores esenciales de nuestra Federación".