CCOO Mallorca reivindica los centros de trabajo como "espacios seguros" en una jornada por el 25N en Inca - CCOO

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La unión insular de Mallorca de CCOO ha reivindicado los centros de trabajo como "espacios seguros y en transformación" en una jornada celebrada este lunes en Inca con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N).

El acto, titulado 'Ahir i avui de la violència de gènere i el seu impacte en l'entorn laboral', ha tenido como objetivo analizar la evolución histórica y legal de la lucha contra la violencia machista y debatir cómo trasladar los protocolos y derechos existentes en la realidad cotidiana de las empresas de la isla, según ha informado el sindicato en un comunicado.

"La violencia machista no es un problema privado ni ajeno a los centros de trabajo. Al contrario, afecta de pleno a la salud, la estabilidad y la dignidad de las mujeres trabajadoras", ha dicho la secretaria general de CCOO Mallorca, Yolanda Calvo, durante la bienvenida institucional.

En este sentido, ha considerado que los sindicatos "tienen la responsabilidad y el compromiso firme de erradicarla, de hacer de los espacios laborales entornos seguros y de convertir la acción sindical en una herramienta real de protección y transformación para trasladar la teoría al día a día de las empresas".

La jornada ha incluido una lectura dramatizada de la obra 'Salvatges' y las ponencias 'L'Ahir i Avui de la Violència de Gènere' y 'La Violència de Gènere a l'empresa'. Ha concluido con una mesa redonda titulada De la teoria a la realitat'.