Concentración de CCOO por el "bloqueo" del proceso de aplicación de coeficientes reductores a la edad de jubilación de los conductores profesionales, en Madrid. - CCOO

PALMA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO de Baleares ha reclamado la jubilación anticipada para los conductores de autobuses, camiones y grúas por una cuestión de "salud laboral, seguridad viaria y justicia social", por lo que ha llamado a secundar la huelga sectorial de los días 23 y 24 diciembre.

La organización sindical ha hecho esta reivindicación, después de la concentración de este jueves en la que participaron cientos de conductores profesionales frente a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, en Madrid.

En una nota de prensa, CCOO ha resaltado que, con la convocatoria, se trataba de señalar el "bloqueo" del procedimiento de aplicación de los coeficientes reductores de la edad de jubilación para estos profesionales.

Por este motivo, se mantiene la huelga de los días 23 y 24 de diciembre CCOO en el conjunto del transporte de mercancías y viajeros. Además, el próximo 9 de diciembre, CCOO se reunirá con el resto de sindicatos del sector para intentar acordar nuevas movilizaciones unitarias y exigir la emisión de los informes pendientes.

La movilización contó con la participación de una delegación de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Baleares, con representación de los diferentes sectores del transporte por carretera.

Entre ellos se encontraban, el coordinador de Carretera y Logística de CCOO en Baleares, Daniel Torrent, el delegado de CCOO del sector del transporte regular de viajeros, Francisco Solá, el delegado de CCOO del sector del transporte discrecional de viajeros, Pedro Alguacil, el delegado de CCOO del sector del transporte de mercancías, Servando Alfonso Guasp, y presidente del comité de empresa del servicio de grúas del Ayuntamiento de Palma, Antonio Abraham.

CCOO ha resaltado que la movilización fue "monocolor", puesto que el resto de organizaciones sindicales "brillaron por su ausencia", a pesar de tratarse de una reivindicación que "afecta el conjunto de los trabajadores del transporte profesional".

De esta manera, CCOO ha censurado el "bloqueo" del procedimiento desde hace meses que alerta de los "retrasos" en la emisión de los informes preceptivos necesarios para "avanzar en la aplicación de los coeficientes reductores".

El sindicato ha apuntado que, después del anuncio de la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social ha paralizado "injustificadamente" la emisión de estos informes.

Sin embargo, ante la movilización de CCOO, la Seguridad Social habría convocado, justo el día anterior a la concentración, una reunión de la Comisión de Evaluación para el próximo 15 de diciembre.

Los representantes sindicales han valorado la reunión y la convocatoria de la Comisión de Evaluación pero dejaron claro que la simple convocatoria de una reunión "no es motivo suficiente para desconvocar las jornadas de huelga previstas".

Por este motivo, CCOO ha avanzado que seguirá con las movilizaciones hasta conseguir que esta reivindicación histórica se convierta en "un derecho efectivo para los profesionales del transporte".