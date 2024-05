CCOO pide medidas para facilitar el acceso a la vivienda y fomentar la formación ante "otra temporada de récord"

PALMA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha reclamado políticas que faciliten el acceso a la vivienda en Baleares y fomentar la formación de los trabajadores a lo largo de su vida laboral, ante la mejora de las cifras de empleo y los beneficios que recibirán las empresas en "otra temporada de récord".

Estas han sido algunas de las reivindicaciones que ha lanzado el sindicato tras conocerse este lunes los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de abril, además de aumentar los salarios, controlar y regular las cargas de trabajo en Baleares.

Según CCOO, estos datos son "negativos" porque aunque las cifras "mejoran", como consecuencia del "buen momento económico" que se vive en las Islas, los trabajadores "tienen unas peores condiciones de vida". Asimismo, han señalado que este "buen momento" económico y laboral "debe aprovecharse para tomar las medidas necesarias para mejorar las condiciones de vida de los trabajadoras".

"Es ahora y no cuando los datos no sean tan positivos cuando se debe hacer, ya que no se puede permitir que haya trabajadores que no puedan afrontar los gastos de una vivienda", han defendido.

El sindicato ha tildado de "irresponsable" al Govern por "no desplegar las Leyes de Vivienda estatal y autonómica para superar esta situación insostenible" y han recalcado que es "su competencia exclusiva".

Esta situación han asegurado que desencadena que existan "plantillas incompletas" y "más cargas de trabajo", por tanto han alegado que es "evidente" que "se necesita acción política para trabajar por todos aquellos que todavía no tienen trabajo", por lo que han pedido "planificar y poner en marcha políticas activas de empleo y fomentar la acreditación de las cualificaciones profesionales".

"También es importante que las empresas se involucren en recualificar a las personas que sí tienen un empleo, con el fin de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado de trabajo, por lo que se debe fomentar la formación a lo largo de la vida y se debe dejar de tener trabajadores sin calificación, ya que la formación supone disminuir los riesgos laborales y aumentar la productividad", han argumentado.