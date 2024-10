CCOO y UGT exigen "mejores salarios y condiciones de trabajo dignas" frente a "empobrecimiento" de sociedad balear

PALMA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT en Baleares han exigido este viernes, después de haber podido analizar los datos del tercer trimestre de la Encuesta de Población Activa (EPA), "mejores salarios y condiciones de trabajo dignas", frente al "empobrecimiento" de la sociedad balear, que atribuyen a los "elevadísimos" precios de la vivienda, y que, en su opinión, "lastra" los datos de empleo.

En nota de prensa, CCOO en Baleares ha valorado que los datos de la EPA publicados este viernes "son buenos fruto del alargamiento de la temporada turística y de los buenos datos de ocupación" en el transcurso de la misma. "Tenemos cifras favorables en número de parados y se acompañan de un aumento de la población activa, por lo tanto podemos hacer una valoración positiva, a pesar de que se intuye que estamos llegando al límite", ha considerado el sindicato.

Aun así, ha lamentado, "los trabajadores mes tras mes ven disminuidas sus condiciones de vida y su bienestar". Por ello, ha opinado que, "para contrarrestar este fenómeno, los datos tendrían que ir acompañadas de una mejora sustancial de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores de Baleares, que son los verdaderos protagonistas del crecimiento de la riqueza y de la productividad", ha subrayado CCOO en Baleares, alegando que "no se entiende que el aumento de la productividad, que en consecuencia genera más beneficios empresariales, no se acompañe de la misma crecida de los salarios". "El tejido empresarial ya no tiene excusas para retribuir adecuadamente a sus trabajadores", ha enfatizado.

Según el sindicato, "tampoco se pueden dejar de lado las condiciones de trabajo que, en muchos casos, no son las adecuadas", ha señalado, apuntando, en este sentido, que "durante estos meses se han sufrido unas cargas de trabajo abusivas con las implicaciones que esto tiene sobre la salud de los trabajadores". "La tasa de siniestralidad laboral en las Islas es excesiva", ha denunciado el sindicato, defendiendo "que con unas cargas de trabajo menores y más prevención de riesgos se pueden evitar muchos accidentes".

Por todo ello, desde CCOO en Baleares han creído que "es el momento de trabajar para la mejora de la calidad de los lugares de trabajo". "Necesitamos adecuar los salarios al coste de la vida, que nos permitan hacer frente a los gastos de primera necesidad, y parece que ahora que los beneficios empresariales y la productividad mejora, las empresas tienen la capacidad y la obligación moral de hacerlo", ha concluido este sindicato.

UGT, por su parte, ha afirmado que el "empobrecimiento" de la sociedad balear por los "elevadísimos" precios de la vivienda "lastra" los datos de empleo, tras valorar que las cifras del mercado laboral del tercer trimestre de la EPA son "buenas, pero no tanto como las del año pasado".

Así, la portavoz de la Gestora de UGT en Baleares, Xisca Garí, ha mostrado su preocupación por que en los meses más "fuertes" de la campaña turística el nivel de empleo se haya mantenido "similar" al del año pasado y haya aumentado el desempleo hasta alcanzar una tasa de paro casi medio punto por encima de la que había hace un año.

"A UGT le preocupa que Baleares tenga una sociedad empobrecida que no llega a final de mes y que personas con empleo estable no puedan acceder a una vivienda", ha lamentado Garí, al tiempo que ha subrayado que las Islas están llegando a "su límite de crecimiento de empleo" sin que se hayan solucionado las "debilidades" que tiene su mercado de trabajo y su modelo económico.

La responsable sindical ha insistido en que en esta campaña turística los trabajadores han vuelto a sufrir "abusos laborales" por verse obligados a hacer "horas extras ilegales" y soportar "fuertes cargas y ritmos de trabajo" y el "no respeto de sus descansos".

Garí ha añadido que el modelo económico de Baleares se sustenta en "trabajo intensivo que agota la salud física y mental de las personas trabajadoras y que les niega el derecho a una vivienda".

En este sentido, la portavoz de la Gestora de UGT en Baleares ha asegurado que el programa de 'Alquiler seguro' del Govern "no está dirigido a solucionar el gravísimo problema de acceso a la vivienda de la clase trabajadora" porque, ha dicho, "no va a bajar los precios".

"Los sindicatos hemos hecho un esfuerzo para que aumentaran los sueldos y se mantuviera el poder adquisitivo, pero con los precios que hay de alquiler el esfuerzo ha sido inútil", ha explicado Garí.

Finalmente, la responsable sindical ha pedido medidas "eficaces" para que la vivienda "deje de servir para especular y hacer negocio y sea de verdad un derecho" y ha recordado que UGT ha interpuesto una reclamación colectiva ante el Comité Europeo de Derechos Humanos para que la vivienda "sea un derecho que se pueda exigir ante los tribunales".