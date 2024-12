CEIP Es Putxet dice que no es la comunidad educativa la que tiene que decidir si reformar el centro o hacer uno nuevo

Desde el centro lamentan no haberse sentido "escuchados" en los últimos años y agradecen la respuesta "clara y contundente" de Vera

PALMA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El CEIP Es Putxet de Selva ha considerado que no es la comunidad educativa la que tiene que decidir si hacer una reforma integral en el edificio existente o construir uno nuevo.

Así lo han señalado desde la comunidad educativa del centro en un comunicado este miércoles, en relación con unas declaraciones del conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, quien dijo que sería el centro el que decidiría sobre las instalaciones.

"Se tiene que escuchar a la comunidad educativa del CEIP pero no es la que se tiene que pronunciar sobre si los niños del pueblo se tienen que educar en el antiguo centro", han apuntado, a la vez que han remarcado que lo sí que solicitan es la "máxima seguridad" para los alumnos y docentes y la disponibilidad de unas instalaciones "dignas y adecuadas" en espacios "seguros, salubres y adaptados" a las necesidades del colegio.

Según el CEIP, este año por primera vez han recibido una respuesta "clara y contundente" por parte de la Conselleria de Educación, por lo que han trasladado su agradecimiento. En este sentido, se han mostrado preocupados porque las "polémicas generadas" no frenen una solución "rápida y efectiva".

Para la comunidad educativa del centro está claro que el edificio necesita una reforma integral de carácter estructural que, han lamentado, no se ha producido nunca. "Durante estos años hemos tenido la sensación de no ser escuchados y de no recibir el apoyo necesario", han agregado.

Actualmente, el colegio tiene 157 alumnos repartidos en siete aulas de Primaria y tres de Infantil, estas últimas ubicadas en otro edificio por la falta de espacio en el centro principal.

En el comunicado, han relatado los acontecimientos, explicando que Vera visitó el centro el pasado marzo y constató el deterioro de edificio. Por ello, en abril se informó al CEIP de la necesidad de desalojar el edificio.

Así, el alumnado de 3º a 6º de Primaria se ubica de forma provisional en Es Centre --edificio municipal-- y Educación Infantil y primer ciclo de Primaria, en el edifico de Infantil, con la falta de espacio que ello supone.

En consecuencia, según han descrito, desde la comunidad educativa quieren que se resuelva "cuanto antes mejor" y de forma definitiva esta situación provisional.

EL DETERIORO DEL EDIFICIO

Desde el CEIP han asegurado que el deterioro del edificio no es "una cosa repentina ni del presente curso", puesto que en 2018 ya constataron la necesidad de hacer obras de accesibilidad y denunciaron el mal estado del edificio.

En octubre de 2018 hubo un intento de apuntalar la secretaría y se solicitó por parte del equipo un informe para garantizar la seguridad del centro y, ese mismo mes, el techo de la secretaría cayó parcialmente. Por ello, en diciembre se desalojó el ala derecha del edificio y la segunda planta con un informe del Ayuntamiento de Selva y a la espera de un informe técnico.

Posteriormente, en 2019, el Consell Escolar y del Amipa del centro enviaron escritos a Educación, puesto que los informes sobre el estado del edificio siempre se hacen después de una inspección ocular y, según apuntan, no se hiceron prospecciones, colocación de testimonios ni pruebas "más exhaustivas" por parte de los técnicos.

Ese mismo año el Consell Escolar y Amipa se reunieron con la Conselleria y el Consistorio y se les informó de la prioridad del centro y aseguraron que se arreglarán los desperfectos en tres fases. En la primera, señalan que el arquitecto mostró su preocupación por las grietas, sobre todo del primer piso, que finalmente se apuntaló en febrero de 2020.

Las otras dos fases nunca se llegaron a ejecutar a pesar de "la insistencia del equipo directivo". En este sentido, han criticado que el centro seguía en un estado "lamentable de deterioro", situación que se volvió a trasladar al departamento autonómico y local.

"Siempre hemos solicitado y solicitamos la adecuación del centro a las necesidades educativas de los niños en relación con la educación y la seguridad", han remarcado, insistiendo en la necesidad de hacer una revisión integral del edificio, no sólo de manera ocular sino por parte de especialistas, teniendo presentes las posibles problemáticas estructurales que presente el edificio.

Asimismo, han indicado que los informes presentados son de inspección ocular y que siempre remiten a otro informe más exhaustivo que la comunidad educativa no tiene constancia que haya llegado a hacerse.

PNL PARLAMENT

Precisamente, el próximo martes se debate en el pleno del Parlament una proposición no de ley (PNL) de PSIB, MÉS per Mallorca y Grupo Mixto sobre la reforma integral de Es Putxet.

Los tres grupos instan a la Conselleria a llevar a cabo la reforma integral del centro, argumentando que tiene "valor como edificio histórico, valor inmaterial, catalogado y protegido, patrimonio del municipio con gran valor arquitectónico y sentimental".

Igualmente, solicitan a Educación y al Ayuntamiento a mantener informados y garantizar la participación activa de los vecinos y de la comunidad educativa de Selva en la decisión. También piden al Consistorio que pare la compra de los solares por valor de dos millones de euros para construir un nuevo CEIP.

En esta línea, los grupos consideran que la reforma supondría un ahorro de tiempo y presupuesto, así como de ocupación de más territorio.