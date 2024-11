Centenares de personas se manifiestan en Palma contra la "alianza criminal" del patriarcado y el capital

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Centenares de personas se han manifestado la tarde de este lunes en Palma, convocadas por la Coordinadora Transfeminista y con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, contra la "alianza criminal" que conforman "el patriarcado y el capital".

Así lo han coreado a lo largo del trayecto, desde la plaza de España hasta la de Cort, en una marcha en la que también han clamado que las mujeres fallecidas como consecuencia de la violencia machista "no son muertas" sino "asesinadas" y han llamado a la "acción directa" contra el patriarcado.

A falta de que la Delegación del Gobierno en Baleares facilite una cifra oficial de asistentes, centenares de personas han desfilado por las calles del centro de Palma portando pancartas en las que se podía leer, por ejemplo, que "la vergüenza debe cambiar de bando".

El lema de esta manifestación, la primera que tendrá lugar esta tarde de 25N, es 'Contra la violencia machista, organicemos la autodefensa feminista'. Para la portavoz de la Coordinadora Transfeminista Saskia Vallori, esto es necesario ante "la amplificación de los discursos reaccionarios que estamos viendo y viviendo, y ante el consecuente aumento de las violencias machistas y sexuales".

Vallori también ha subrayado la necesidad de tener en cuenta que la violencia machista es "estructural" y que, por lo tanto, "está legitimada por las instituciones". "El capital y el patriarcado trabajan juntos para asegurar que las mujeres de clase trabajadora continuemos con la reproducción y las tareas de cuidados de forma gratuita", ha advertido en declaraciones a los medios antes de comenzar el recorrido.

Así, ha instado a todas las mujeres, especialmente a las de clase trabajadora, a organizarse "no solo los días de protesta". "Solo así podremos hacer que la vergüenza y el miedo cambien de bando y sean los agresores quienes no puedan salir a las calles, y no las mujeres", ha dicho.

Aunque el feminismo de Mallorca, como en otras partes de España, se manifestará separado este lunes --la Coordinadora Tranfeminista por un lado, el Movimient Feminista por otro--, Vallori ha justificado la división en su creencia de que las mujeres trabajadoras sufren "de manera más virulenta la violencia machista e institucional".

No obstante, la portavoz de la Coordinadora Tranfeminista ha llamado a la unidad, pues a su juicio es lo que dará al movimiento "el poder de cambiar las cosas". "Es más urgente que nunca volver a organizar un movimiento feminista unitario, que combata los discursos reaccionarios, que sea combativo y tenga un foco de clase", ha insistido Vallori.

Los centenares de manifestantes han tardado poco más de media hora en llegar hasta la plaza de Cort, donde han continuado cantando consignas al ritmo de una batucada. "Patriarcado y capital, alianza criminal", "Contra el patriarcado, acción directa", "No son muertas, son asesinadas", "Queremos ser libres, no valientes" o "Con ropa, sin ropa, mi cuerpo no se toca" han sido algunas de las consignas que han cantado a lo largo de la manifestación.

Los manifestantes, además de dos grandes pancartas en las con mensajes similares --"Contra el patriarcado, autodefensa socialista" y "Contra la violencia patriarcal, autodefensa y contraataque"-- han portado banderas rojas y moradas, así como esteladas y de Palestina.

En Cort, han leído un manifiesto en el que han advertido la existencia de discursos que pretenden ir en contra del movimiento feminista y de sus avances conseguidos por los derechos de las mujeres.

"Vivimos rodeados de agresores, y los agresores son de todos los colores, tipos e ideologías", han advertido, y han mencionado casos como el del exdiputado Iñigo Errejón, el del directivo de Catalunya Radio Saúl Gordillo o el de Dominique Pélicot. "Su impunidad se acaba cuando el apoyo mutuo, la organización y la conciencia feminista llega a todas las mujeres", han incidido.