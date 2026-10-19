Cerrada la carretera del aeropuerto de Eivissa y otros accesos por la dana

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EIVISSA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell d' Eivissa ha informado este lunes del cierre de la carretera del aeropuerto en ambos sentidos a causa de las lluvias y tormentas de las últimas horas.

En concreto, el corte de la vía se registra entre el punto kilométrico 3 y 5,5, según ha señalado la institución insular en redes sociales.

Además, la glorieta de Jesús permanece cerrada, así como la rotonda de Es Gorg. La del Puerto y la de la avenida de Santa Eulària también lo estaban, pero a las 09.00 horas se han reabierto.