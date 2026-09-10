Ciutadella comienza los trabajos técnicos para cumplir las medidas cautelares en la plaza de Es Born

Archivo - Peatonalización de El Born, de Ciutadella - CAEB - Archivo

MENORCA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ciutadella ha señalado este jueves que continúa con los trabajos jurídicos y técnicos necesarios para acatar y realizar la ejecución provisional de las medidas cautelares dictadas en relación con la reordenación de la plaza des Born, que obligan a reabrir toda la calzada al tráfico rodado, recuperar las plazas de aparcamiento eliminadas y retirar el mobiliario urbano instalado a raíz de la conversión de la plaza en zona peatonal.

Desde el Consistorio han puntualizado que la restitución de la situación existente antes de la reordenación de la plaza, en julio de 2025, planteaba la posibilidad de que las terrazas tuvieran que desaparecer de la calzada. "Al mismo tiempo, la normativa municipal actual no permite instalar mesas y sillas sobre las aceras, tal y como estaban anteriormente", han explicado.

En este contexto, el Ayuntamiento ha informado que se plantea hacer compatible el cumplimiento de la resolución judicial con el objetivo de evitar la retirada de las terrazas, minimizar los perjuicios para los establecimientos y garantizar que el sector de la restauración de Es Born pueda mantener su actividad con normalidad.

Por el momento, los técnicos municipales han determinado que las cinco terrazas autorizadas podrán continuar ubicadas en la calzada si disponen de los elementos necesarios para convivir con la circulación y el aparcamiento de vehículos, sin disminuir en ningún caso la seguridad de los clientes.

De este modo, la Policía Local, en colaboración con el Servicio de Ocupación de la Vía Pública, delimitará las terrazas y adoptará las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Desde el Consistorio han subrayado que el pasado martes se reunieron con los empresarios titulares de las terrazas situadas en la plaza para explicarles de primera mano la situación actual e informarles de la solución adoptada.

La resolución de alcaldía también ordena retirar el mobiliario urbano instalado con la reordenación de la plaza, reponer los aparcamientos y pintarlos de blanco, de manera que quedarán sin regulación horaria. Además, se recuperarán las dos zonas de carga y descarga existentes anteriormente, se repintarán los pasos de peatones y se reubicarán las jardineras.

El Ayuntamiento de Ciutadella ha recordado que tiene la obligación de cumplir las resoluciones judiciales y las ordenanzas municipales, al mismo tiempo que debe defender el interés general de toda la ciudadanía y buscar soluciones que reduzcan al máximo los perjuicios para los sectores afectados.