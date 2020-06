Company critica que el plan de turismo de Sánchez es "pura propaganda"

PALMA DE MALLORCA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP balear, Biel Company, ha criticado este viernes el plan de impulso al turismo del Gobierno de España al considerar que es "pura propaganda".

Así se ha expresado Company, que ha alertado de que el plan "ha sido calificado de insuficiente por el propio sector". En este sentido, el presidente del PP balear ha lamentado "que un sector económico que representa el 12 por ciento del PIB nacional y hasta el 40 por ciento del PIB de Baleares, de manera directa, merezca un plan de Sánchez que es, esencialmente, publicidad y propaganda".

Company ha mantenido que en plan del Gobierno de Pedro Sánchez "faltan medidas económicas y ayudas directas al sector, uno de los más castigados por el coronavirus y sus consecuencias".

El líder 'popular' ha reclamado medidas encaminadas a garantizar la conectividad aérea y "una verdadera apuesta por la competitividad y para facilitar la inversión y la mejora de la oferta turística". En esta línea, considera que "falta una medida como la bajada del IVA turístico del 10 por ciento a un tipo súper reducido del 4 por ciento, para aumentar el consumo".

Además, el dirigente 'popular' ha protestado por que el plan no incluya prolongar los ERTEs por fuerza mayor hasta el 31 de diciembre, "sin que las empresas tengan que pagar ni un euro por las cotizaciones a la Seguridad Social de los trabajadores que permanezcan en ERTE". Company ha considerado que esta medida es "fundamental" y ha recordado que la "reclama el sector desde hace semanas".

"Desde el PP también pedimos que el Govern Armengol complemente las medidas del Gobierno central con otras de carácter autonómico, porque hasta ahora la presidenta Armengol no ha pasado de 'buenas palabras'", ha añadido Company, que cree que la presidenta de Baleares "no ha adoptado ninguna medida y no ha puesto ni un euro".

"Esta anestesia que el Govern Armengol está inyectando a la sociedad civil y empresarial no ayuda a salir de la crisis, solo retrasa la solución de los problemas", ha avisado Company, que ha planteado una bajada de impuestos o la suspensión del cobro de la ecotasa "durante al menos este año y el próximo año, para no perder competitividad" frente a otros destinos.

Por todo ello, el presidente del PP de Baleares ha concluido que "ni Sánchez, con este plan incompleto e insuficiente, ni Armengol, con sus escasas medidas cortoplacistas, están haciendo lo posible por reactivar el turismo". "De poco sirven los planes piloto si después no hay un compromiso verdadero con el sector", ha zanjado.