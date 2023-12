Completado con éxito un simulacro de incendio de Endesa en la Central Térmica de Alcúdia

PALMA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha realizado con éxito un simulacro de emergencia en la Central Térmica de Alcúdia, con el objetivo de comprobar la eficacia de los medios técnicos y humanos en situación de emergencia.

Este ejercicio táctico forma parte de los planes de prevención y seguridad que la compañía realiza de forma periódica en todas sus instalaciones de generación térmica en Baleares para prevenir incidentes y saber cómo actuar de forma segura y efectiva en el caso de producirse, al minimizar así el tiempo de respuesta.

En un comunicado, Endesa ha explicado que el ejercicio ha consistido en la simulación de la detección de una alarma de incendio en el transformador principal del Grupo 4 de 220 kV.

En el momento en el que se produce el incendio, la central se encuentra en operación normal, por lo que la emergencia habría obligado a activar el Plan de Emergencia de incendio en el principal transformador del Grupo 4 al producirse un cortocircuito en las espiras del transformador.

Tras comprobarse que la magnitud del incendio no permite extinguirlo por medios propios, se avisa al 112 y a los Bomberos de Mallorca, que se desplazan a la Central. Con la llegada de los bomberos a la Central, recibidos por el jefe de intervención en el punto de encuentro, se les informa de la emergencia, se constata la situación del transformador en llamas y de que no existe tensión en el mismo per sí en zonas próximas.

Con estas prácticas, Endesa ha subrayado la importancia no solo de disponer de medios y personal cualificado, sino que es "imprescindible contar con una buena planificación de los trabajos y del sistema de evacuación en casos de emergencia".